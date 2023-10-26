"Нацбезпека повинна зміцнюватися щодня": президент Латвії прогнозує 4-6 складних років для країни

Про це повідомляє Delfi.

Він зазначив, що зовнішня та внутрішня безпека вже давно увійшла до політичного порядку денного — у Сеймі та уряді ведуться різні дискусії, органи готуються "до різних можливих сценаріїв".

Рінкевичс вважає, що робота щодо цього перевіряється на ділі – наприклад, тиском нелегальної міграції на латвійсько-білоруському кордоні.

Президент наголосив, що діяльність органів, відповідальних за безпеку, постійно вдосконалюється.

"Слід розуміти, що наступні 4-6 років будуть дуже складними. Ми бачимо, що відбувається в Україні, ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі, ми бачимо тенденції в Європі. Ми бачимо, що час має бути витрачений не на якісь несуттєві сварки, а на зміцнення безпеки нашої країни як фінансово, так і по суті. Громадяни дивляться, як вони можуть брати участь у зміцненні національної оборони, так і в зміцненні цивільної оборони. Найпохмурішими сценаріями ми, ймовірно, не зараз захоплюватимемося, давайте більше сконцентруємося на розумінні того, що національна безпека є найвищим пріоритетом і має зміцнюватися щодня", - сказав Рінкевичс.

Прем'єрка Евіка Сіліня заявила, що робота щодо зміцнення внутрішньої та зовнішньої безпеки триває на всіх рівнях.

"Обов'язкова військова служба зміцнить наші спільні оборонні можливості і спільне розуміння, а також присутність сил НАТО в Балтійському морі. Я думаю, що всі ці питання комплексно сприяють нашій спільній безпеці. Однак те, що з'явилося на моєму порядку дня — це розвиток військової промисловості в Латвії, який показує, що загалом країна перебудовується - з більш, можливо, мирного і безтурботного життя без зовнішньої загрози до стану набагато більшої готовності на державному рівні", - зазначила прем'єр.

Раніше Державний департамент США схвалив продаж Латвії шести артилерійських ракетних систем HIMARS та відповідного обладнання за орієнтованою вартістю $220 млн