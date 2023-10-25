Держдеп США схвалив продаж Латвії шести систем HIMARS з кількома типами ракет
Державний департамент США схвалив продаж Латвії шести артилерійських ракетних систем HIMARS та відповідного обладнання за орієнтованою вартістю $220 млн
Про це йдеться у заяві Агентства співробітництва в галузі оборонної безпеки США.
Зазначається, що латвійський уряд звернувся з проханням придбати шість артсистем M142 (HIMARS), 12 блоків альтернативної бойової частини (AW) з керованою РСЗВ M30A2 (GMLRS), 12 унітарних вибухових блоків M31A2 GMLRS (GMLRS-U) з IMPS і 10 блоків армійської тактичної ракетної системи M57 (ATACMS).
Також включено ракетні капсули зі зменшеною дальністю, системи внутрішнього зв'язку для підтримки HIMARS Launcher, навчальне обладнання, боєприпаси та запчастини та інші відповідні елементи програмного та матеріально-технічного забезпечення.
Загальна вартість програми оцінюється у 220 мільйонів доларів.
"Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться у заяві.
Там наголосили, що запропонований продаж покращить здатність Латвії протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також підвищить її взаємосумісність із силами США та інших союзників.
Водночас реалізація цього запропонованого продажу вимагатиме направлення двох представників уряду США та п’яти підрядників до Латвії терміном на один рік. Для перевірки керівництва програми знадобиться додаткова поїздка уряду США або представника підрядника до Латвії. Очікується, що ці поїздки відбуватимуться приблизно двічі на рік або за потреби для підтримки обладнання та навчання.
- У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі.
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