Нацгвардієць з "ігли" збив ворожий гвинтокрил Мі-8 на Запорізькому напрямку
Військовослужбовець Нацгвардії на Запорізькому напрямку збив російський гвинтокрил Мі-8 із протизенітного ракетного комплексу "Ігла"
Про це повідомили на facebook-сторінці Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.
"Сьогодні, 22 вересня 2022 року, військовослужбовцем Національної гвардії України під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК "Ігла", – зазначено в повідомленні.
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