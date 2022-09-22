Про це повідомили на facebook-сторінці Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

"Сьогодні, 22 вересня 2022 року, військовослужбовцем Національної гвардії України під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК "Ігла", – зазначено в повідомленні.

10 серпня під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії збив російський літак Су-25 ракетою з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"

А в небі над Херсонщиною вранці 16 вересня підрозділ зенітної ракетної бригади збив російський штурмовик Су-25.

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