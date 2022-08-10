Про це повідомили на facebook-сторінці Національної гвардії України.

"У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "Ігла" по літаку Су-25. Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена", – зазначено в повідомленні

У Національній гвардії уточнили, що влучний постріл здійснив нацгвардієць строкової служби, який є побратимом уже відомого Запорізького месника.

17 липня у Нацгвардії повідомили про 19-річного строковика, який збив "іглою" шостий Су-25 росіян. Після того, як військовий збив три російські літаки, у соцмережах його почали називати Запорізьким месником.

25 липня ППО ЗСУ знищила російський Су-25, який завдавав авіаударів по українській інфраструктурі.

29 липня український десантник на Донеччині збив російський штурмовик Су-25 також із ПЗРК "Ігла"

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на ранок 10 серпня РФ втратила у повномасштабній війні в Україні 232 свої літаки

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