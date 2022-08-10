На Запоріжжі нацгвардієць з "ігли" збив російський штурмовик Су-25
Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії збив російський літак Су-25 ракетою з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"
Про це повідомили на facebook-сторінці Національної гвардії України.
"У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "Ігла" по літаку Су-25. Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена", – зазначено в повідомленні
У Національній гвардії уточнили, що влучний постріл здійснив нацгвардієць строкової служби, який є побратимом уже відомого Запорізького месника.
- 17 липня у Нацгвардії повідомили про 19-річного строковика, який збив "іглою" шостий Су-25 росіян. Після того, як військовий збив три російські літаки, у соцмережах його почали називати Запорізьким месником.
- 25 липня ППО ЗСУ знищила російський Су-25, який завдавав авіаударів по українській інфраструктурі.
- 29 липня український десантник на Донеччині збив російський штурмовик Су-25 також із ПЗРК "Ігла"
- За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на ранок 10 серпня РФ втратила у повномасштабній війні в Україні 232 свої літаки
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