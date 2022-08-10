English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Запоріжжі нацгвардієць з "ігли" збив російський штурмовик Су-25

На Запоріжжі нацгвардієць з "ігли" збив російський штурмовик Су-25

10 серпня, 2022 середа
20:16
війна з Росією

Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії збив російський літак Су-25 ракетою з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"

Про це повідомили на facebook-сторінці Національної гвардії України.

"У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "Ігла" по літаку Су-25. Після враження цілі за лісосмугою відбувся вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена", – зазначено в повідомленні

У Національній гвардії уточнили, що влучний постріл здійснив нацгвардієць строкової служби, який є побратимом уже відомого Запорізького месника.

 
  • 17 липня у Нацгвардії повідомили про 19-річного строковика, який збив "іглою" шостий Су-25 росіян. Після того, як військовий збив три російські літаки, у соцмережах його почали називати Запорізьким месником.
  • 25 липня ППО ЗСУ знищила російський Су-25, який завдавав авіаударів по українській інфраструктурі.
  • 29 липня український десантник на Донеччині збив російський штурмовик Су-25 також із ПЗРК "Ігла"
  • За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на ранок 10 серпня РФ втратила у повномасштабній війні в Україні 232 свої літаки

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Александр Лукашенко выступает в Дворце независимости. Минск, 2 июля 2022 года
9 серпня, 2022 вiвторок
Восени будуть останні місяці режиму Лукашенка, - нардеп Наливайченко
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
9 серпня, 2022 вiвторок
Україною та Тайванем конфлікт не закінчиться
Вибухи в Криму
10 серпня, 2022 середа
ISW пояснив, чому кремль не звинувачує Київ у вибухах в Криму
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.76
    Купівля 38.76
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 39.21
    Продаж 40.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
10 серпня
20:48
Російські окупанти
Не поводьтеся з нашими дітьми, як зі собаками. The Insider отримав скарги росіян до прокуратури про нелюдську поведінку командирів в армії РФ
20:45
айтішнік it хакер
Держспецзв'язку радить українцям, як здійснювати резервне копіювання даних
20:34
Німеччина уряд
Уряд Німеччини не має єдиної думки стосовно пропозиції припинити видачу віз росіянам
20:31
Гітанас Науседа
Якщо Путін досягне успіху в Україні, вони прийдуть до наших дверей, - президент Литви
20:28
євро
Україна домовилась про відтермінування боргу по єврооблігаціях на 2 роки
20:24
Бахмут, російський обстріл
У Бахмуті щонайменше 6 людей загинуло внаслідок російського обстрілу
20:15
Бен Воллес
Бен Воллес вважає військові об'єкти в Криму законною ціллю для ЗСУ
20:04
Італія
В Італії розпочали розслідування щодо 19-річного юнака, який начебто поїхав захищати Україну
20:02
"Реал"
"Реал" - "Айнтрахт": букмекери дали остаточний прогноз на Суперкубок УЄФА
20:00
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Українські дипломати працюють над оскарженням місця Росії в ООН, - дипломат Єльченко
19:48
Швейцарія
Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії
19:43
На фото порт "Чорноморськ"
До порту Чорноморськ прибуло судно, яке візьме на борт 30 тис. тонн української кукурудзи
19:39
Ексклюзив
Ердоган Путін
Туреччина потрапить під вторинні санкції, якщо будуть докази її допомоги Росії в уникненні обмежень, - посол України Боднар
19:22
ракетний удар Чернігівщина
Росія обстріляла цивільну інфраструктуру на Чернігівщині та Сумщині
19:09
окупант
На Харківському напрямку росіяни намагаються покращити логістичне забезпечення, - Генштаб ЗСУ
19:03
гроші
Росія отримала корисних копалин на суму $12 трлн на окупованих територіях України, - Washington Post
19:00
Анонс
Amnesty International: захист прав людини чи бездумні процедури? Онлайн-проєкт "Власні назви"
18:59
Ексклюзив
Вищий антикорупційний суд
Конфісковувати майно росіян треба не у рамках кримінального процесу, - голова правління Центру протидії корупції Шабунін
18:58
Ексклюзив
Андрій Юсов
У Росії стосовно Запорізької АЕС єдиний шлях - "жест доброї волі", - представник ГУР Юсов
18:57
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:38
Пер Вестберг здійснив демарш з Amnesty International
Майже 60 років співпраці. Співзасновник шведської Amnesty оголосив, що покидає організацію через її звіт щодо війни в Україні
18:36
Ексклюзив
німецька PzH 2000
ЗСУ нищать ворога однією з найкращих САУ світу: чим дивує німецька PzH 2000 на полі бою
18:35
Естонія
Естонія вручила ноту протесту послу РФ через порушення повітряного кордону країни російським гвинтокрилом
18:30
Польські військові почали тренування на американських танках Abrams
18:12
Чехія
Чехія відправить 1200 військовослужбовців на східний кордон НАТО
18:05
Петро Порошенко і волонтери
"Ми це зробили!" – Порошенко з волонтерами відправили в ЗСУ бронемашини й іншу техніку, необхідну на фронті для контрнаступу
17:56
Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила додатковий рейс потяга із Запоріжжя до Києва
17:55
Оновлено
знеструмлено
В Курській області РФ впродовж тижня підірвали вже другу опору ліній електропередачі та залізничну колію
17:48
У Києві проводять експертизу 16 тіл захисників Маріуполя
У Києві проводять експертизу 16 тіл захисників Маріуполя
17:43
У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників
У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників, - ОВА
17:38
Віталій Портников
У журналіста Віталія Портникова вдома у Львові виявили "прослушку", - Княжицький
17:33
Ексклюзив
Противник вже проґавив можливість наступати на Миколаїв, - військовий експерт Defense Express Рябих
17:26
шенгенська віза шенген
В ЄС почали обговорення заборони видачі віз росіянам. Рішення очікують в кінці серпня
17:19
Ексклюзив
Фото з "Азовсталі"
Асоціація родин захисників Азовсталі готує план для звільнення полонених, - прессекретарка
17:15
Маріупольці знаходять ворожі міни на дитячих майданчиках, - міськрада
Маріупольці знаходять ворожі міни на дитячих майданчиках, - міськрада
17:11
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
"Жодних прильотів не було, видихаємо та йдемо на пляж": у Росії заперечують вибухи на аеродромі в Криму
17:01
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина надасть Україні ще 4 зенітні самохідні установки Gepard
16:54
Екснардепа-регіонала Маркова оголосили в міжнародний розшук
16:26
Асоціація родин захисників Азовсталі
Instagram оперативно розблокував сторінку Асоціації захисників Азовсталі
16:26
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба закликав країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV