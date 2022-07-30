Українські десантники показали, як знищили російський штурмовик Су-25
На Донеччині 29 липня український десантник збив російський штурмовик Су-25 із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
"Вчора, 29 липня, на Донеччини військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс, - ред.) "Ігла" був збитий черговий броньований штурмовик Су-25 російських окупантів!" - наголосили українські військові.
На відео показали, як догорає збитий ворожий літак.
У ДШВ ЗСУ зауважили, що за час повномачштабного вторгнення РФ підрозділи протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної бригади збили 15 літаків, 7 вертольотів та 7 безпіотників росіян.
- 25 липня ППО ЗСУ знищила російський Су-25, який завдавав авіаударів по українській інфраструктурі.
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