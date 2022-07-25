ЗСУ збили російський винищувач Су-25

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

Як передає 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, українські воїни вкотре збили російський військовий літак. Цього разу ППО ЗСУ ліквідувала ворожий Су-25 "Грач" - одномісний броньований дозвуковий штурмовик.

"Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів! Перемога буде за нами!", - пише Січеславська бригада.

Нагадаємо, раніше Січеславські десантники збили з "ігли" ворожий Ка-52 вартістю понад $16 млн

Станом на 25 липня відомо, що ЗСУ за допомогою HIMARS знищили 50 складів РФ з боєприпасами.

23 липня, українські захисники знищили 3 бази окупантів на територіях Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb