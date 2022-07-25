ЗСУ збили російський винищувач Су-25
Протиповітряна оборона ЗСУ знищила ворожий винищувач Су-25, який завдавав авіаударів по українській інфраструктурі
Про це інформують Повітряні сили ЗС України.
Як передає 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, українські воїни вкотре збили російський військовий літак. Цього разу ППО ЗСУ ліквідувала ворожий Су-25 "Грач" - одномісний броньований дозвуковий штурмовик.
"Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів! Перемога буде за нами!", - пише Січеславська бригада.
- Нагадаємо, раніше Січеславські десантники збили з "ігли" ворожий Ка-52 вартістю понад $16 млн
- Станом на 25 липня відомо, що ЗСУ за допомогою HIMARS знищили 50 складів РФ з боєприпасами.
- 23 липня, українські захисники знищили 3 бази окупантів на територіях Херсонської, Донецької і Луганської областей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.04
Купівля 38.04Продаж 39.1
-
EUR
Купівля 38.3Продаж 39.56
- Актуальне
- Важливе