Січеславські десантники збили з "ігли" ворожий Ка-52 вартістю понад $16 млн

Про це повідомили військовослужбовці у себе в facebook-сторінці.

"Січеславські десантники влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора – бойовий вертоліт Ка – 52! Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США", – йдеться в повідомленні.

Станом на 25 липня відомо, що ЗСУ за допомогою HIMARS знищили 50 складів РФ з боєприпасами.

23 липня, українські захисники знищили 3 бази окупантів на територіях Херсонської, Донецької і Луганської областей.

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