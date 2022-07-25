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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Січеславські десантники збили з "ігли" ворожий Ка-52 вартістю понад $16 млн

Січеславські десантники збили з "ігли" ворожий Ка-52 вартістю понад $16 млн

25 липня, 2022 понедiлок
16:28
війна з Росією

Військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52

Про це повідомили військовослужбовці у себе в facebook-сторінці

"Січеславські десантники  влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора – бойовий вертоліт Ка – 52! Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США", – йдеться в повідомленні. 

  • Станом на 25 липня відомо, що ЗСУ за допомогою HIMARS знищили 50 складів РФ з боєприпасами. 
  • 23 липня, українські захисники знищили 3 бази окупантів на територіях Херсонської, Донецької і Луганської областей.

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Україна
ЗСУ
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