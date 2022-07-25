Січеславські десантники збили з "ігли" ворожий Ка-52 вартістю понад $16 млн
Військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52
Про це повідомили військовослужбовці у себе в facebook-сторінці.
"Січеславські десантники влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора – бойовий вертоліт Ка – 52! Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США", – йдеться в повідомленні.
- Станом на 25 липня відомо, що ЗСУ за допомогою HIMARS знищили 50 складів РФ з боєприпасами.
- 23 липня, українські захисники знищили 3 бази окупантів на територіях Херсонської, Донецької і Луганської областей.
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