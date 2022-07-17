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Війна з Росією: хроніка
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Нацгвардієць збив "Іглою" шостий Су-25 росіян

17 липня, 2022 неділя
15:22
війна з Росією

На Запоріжжі 16 - 17 липня нацгвардієць збив шостий на своєму рахунку російський літак Су-25 і крилату ракету

Про це повідомила Нацгвардія в телеграмі.

"Гвардієць знищив ще один ворожий штурмовик Су-25. Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною "подружкою" ПЗРК "Ігла"", - зауважили у відомстві.

Після того, як військовий збив три російські літаки, у соцмережах його почали називати Запорізьким месником.

"Нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету!!! А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"! Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "Су-25" та одна крилата ракета окупантів", - наголосили в Нацгвардії.

  • З 24 лютого до 17 липня російські окупанти втратили в Україні близько 220 літаків і 166 крилатих ракет

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