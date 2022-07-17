За час повномасштабного вторгнення армія РФ втратила: 38 300 військових, 3879 БМП, 1684 танки
З 24 лютого російські окупанти втратили близько 38 300 рашистів, 3879 бойових броньованих машин, 1684 танків і 166 крилатих ракет
Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.З 24 лютого до 17 липня армія РФ втратила:
- особового складу – близько 38 300 (+160) осіб,
- танків – 1684 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 3879 (+5) од,
- артилерійських систем – 846 (+0) од,
- РСЗВ – 248 (+1) од,
- засоби ППО – 110 (+1) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1),
- крилаті ракети – 166 (+4),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) од,
- спеціальна техніка – 68 (+0).
Армія Росії за добу найбільших втрат зазнала на Бахмутському напрямку.
- Українські захисники протягом минулого дня знищили 47 російських агресорів, а також значну кількість військової техніки, у тому числі вісім гаубиць.
- Системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ.
- 40-ва артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта знищила російського бронеавтомобіля "Тигр", танка і БМП.
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