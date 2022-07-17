Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ. З 24 лютого до 17 липня армія РФ втратила:

особового складу – близько 38 300 (+160) осіб,

танків – 1684 (+7) од,

бойових броньованих машин – 3879 (+5) од,

артилерійських систем – 846 (+0) од,

РСЗВ – 248 (+1) од,

засоби ППО – 110 (+1) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1),

крилаті ракети – 166 (+4),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) од,

спеціальна техніка – 68 (+0).

Армія Росії за добу найбільших втрат зазнала на Бахмутському напрямку.

Українські захисники протягом минулого дня знищили 47 російських агресорів, а також значну кількість військової техніки, у тому числі вісім гаубиць.

Системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ.

40-ва артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта знищила російського бронеавтомобіля "Тигр", танка і БМП.

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