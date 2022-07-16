На півдні ЗСУ знищили майже пів сотні загарбників, вісім гаубиць і понад 20 одиниць техніки

Про це у Фейсбуку повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Двічі за день пара наших штурмовиків була атакована ворожим винищувачем Су-35, ракетами «повітря - повітря» над Херсонщиною. Але в жодному випадку наших втрат не допущено. Натомість наші штурмовики двічі зуміли нанести удар по скупченню особового складу та техніки противника в районі Новогригорівки та Давидового Броду", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що парою гелікоптерів Ка-52 ворог намагався завдати вогневого ураження по позиціях ЗСУ у Каховському районі. Успіху не мав, втрат серед українських захисників немає.

Втрати противника за минулу добу становлять: 47 військових, шість гаубиць "Мста-Б", дві 122 мм гаубиці, танк Т-62, вісім одиниць броньованої та 14 - автомобільної техніки.

Крім того, під час зачистки території Потьомкіного захоплено БМП-2 противника у справному стані.

"Результати удару по засобах ППО противника дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".

За даними Українських військових, у Чорному морі перебувають у готовності до завдання ударів 16 "Калібрами" два ракетні та два десантні кораблі ворога.

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