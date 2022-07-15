40-ва артилерійська бригада показала вогневу роботу: знищили "Тигра", танк і БМП

Про це повідомила пресслужба 40-ї бригади.

"Він більше не кусається", - прокоментували воїни 40-ї та 81-ї бригади, котрі разом знищили російський бронеавтомобіль "Тигр".

Окрім цього, військові показали "жест доброї волі" російського танка та "демілітаризацію" ворожих бронемашини піхоти, яку спалили спільно з 95-ю бригадою.

19 червня 40-ва артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта знищила російські реактивні системи залпового вогню.

22 червня воїни 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України знищили броньовану техніку російських окупантів, яку ті заховали в ангарі.

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