Українські військові показали знищення російських реактивних систем залпового вогню
Українські артилеристи днями знищили російські реактивні системи залпового вогню
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Як 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта днями знищила ворожі реактивні системи залпового вогню", - зазначили українські військові.
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18 червня гірські штурмовики ЗСУ показали, як знищують бронетехніку РФ із протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".
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