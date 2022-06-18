"Лузкає як горішки": ЗСУ показали знищення російської техніки зі "Стугни"
Гірські штурмовики ЗСУ показали, як знищують бронетехніку РФ із протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П"
"108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. "Стугна-П" як горішки лузкає бронетехніку окупантів", - зауважили військові.
- 18 червня українські військові знищили з британських гаубиць російські бойові машини й танк разом з екіпажами.
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