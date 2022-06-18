Українські військові знищили російські бойові машини й танк із британських гаубиць
Українські артилеристи знищили російські танк і бойові машини разом з екіпажами
Про це повідомили Десантно-штурмові війська в телеграмі.
"На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку та живу силу рашистів", - наголосили в ЗСУ.
Зокрема, було знищено один танк і дві бойові машини піхоти окупантів разом з екіпажами.
- 17 червня українські десантники й артилеристи знищили дві російські системи реактивного залпового вогню "Ураган".
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