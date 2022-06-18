Про це повідомили Десантно-штурмові війська в телеграмі.

"На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку та живу силу рашистів", - наголосили в ЗСУ.

Зокрема, було знищено один танк і дві бойові машини піхоти окупантів разом з екіпажами.

17 червня українські десантники й артилеристи знищили дві російські системи реактивного залпового вогню "Ураган".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb