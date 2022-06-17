Українські військові знищили два російські "урагани"

Про це повідомили Десантно-штурмові війська в телеграмі.

"На фото зафіксовано, як артилеристи Десантно-штурмових військ у взаємодії з артилерією Сухопутних військ ЗС України знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-27 "Ураган", - зауважили в ЗСУ.

16 червня українські військові знищили на Сході ще 26 російських окупантів, БТР, безпілотник і склад із паливом.

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