Українські військові знищили два російські "урагани"
Українські десантники й артилеристи знищили дві російські системи реактивного залпового вогню "Ураган"
Про це повідомили Десантно-штурмові війська в телеграмі.
"На фото зафіксовано, як артилеристи Десантно-штурмових військ у взаємодії з артилерією Сухопутних військ ЗС України знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-27 "Ураган", - зауважили в ЗСУ.
16 червня українські військові знищили на Сході ще 26 російських окупантів, БТР, безпілотник і склад із паливом.
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