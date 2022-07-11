Нацгвардійці показали відео із боїв за Сєвєродонецьк

Відео публікує офіційна сторінка Національної гвардії України у YouTube.

Його знімали бійці на телефони під час виконання завдань.

"У тих боях ворог втратив понад 300 одиниць броньованої техніки, близько 1000 орків убитими та близько 1500 пораненими у Рубіжному та Сєвєродонецьку, що їх українські воїни перетворили на м'ясорубку для російського загарбника. Ніколи не забудемо оборону цих населених пунктів і вічно шануватимемо тих героїв, що склали життя, за Україну і перемогу", – говорять у Нацгвардії.

ЗСУ показали звільнене село Іванівка у Херсонській області, де на згадку від окупантів залишилась тільки "мертва" техніка.