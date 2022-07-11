Залишилась тільки "мертва" ворожа техніка: ЗСУ показали звільнене село на Херсонщині

Відео опублікувала 60 окрема піхотна бригада.

"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка", - йдеться в повідомленні.

Наразі українські військові налагоджують комунікацію із місцевими мешканцями та допомагають їм за потреби.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, окупанти готуються до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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