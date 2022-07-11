Залишилась тільки "мертва" ворожа техніка: ЗСУ показали звільнене село на Херсонщині
ЗСУ показали звільнене село Іванівка у Херсонській області, де на згадку від окупантів залишилась тільки "мертва" техніка
Відео опублікувала 60 окрема піхотна бригада.
"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка", - йдеться в повідомленні.
Наразі українські військові налагоджують комунікацію із місцевими мешканцями та допомагають їм за потреби.
- Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, окупанти готуються до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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