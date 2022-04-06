Нацгвардійці знайшли поіменний список однієї з батальйонно-тактичних груп росіян, причетних до звірств на Київщині

Про це повідомляє міністр МВС Денис Монастирський.



Відомо, що Національна гвардія України виявила штаб однієї з батальйонно-тактичних груп ворога під час розвідки біля одного з населених пунктів колишнього Бородянського району.



"Серед документації бійці виявили книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок, а також таблицю позивних цієї БТГ", - йдеться в повідомленні.



Крім того, білоруські активісти зафільмували, як російські мародери передавали посилки з білоруського міста Мозиря до Росії. У пакунках були награбовані речі з українських Ірпеня, Бучі та Гостомеля.



Зафіксовано, що вага посилок сягала від 50 до 450 кг. Контакти та імена мародерів вже оприлюднені небайдужими білорусами.

Нагадаємо, нещодавно полк "Азов" повідомив, що російські солдати ґвалтують і вбивають мирних жителів та грабують житло у тимчасово окупованих районах Маріуполя. Зокрема, в одного з окупантів було виявлено долари США та велику кількість різноманітних золотих прикрас.