Нацгвардійці знайшли поіменний список однієї з батальйонно-тактичних груп росіян, причетних до звірств на Київщині
Під час розвідки в Бородянському районі нацгвардійці виявили штаб російської батальйонно-тактичної групи ворога, весь її особовий склад тепер відомий поіменно
Про це повідомляє міністр МВС Денис Монастирський.
Відомо, що Національна гвардія України виявила штаб однієї з батальйонно-тактичних груп ворога під час розвідки біля одного з населених пунктів колишнього Бородянського району.
"Серед документації бійці виявили книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок, а також таблицю позивних цієї БТГ", - йдеться в повідомленні.
Крім того, білоруські активісти зафільмували, як російські мародери передавали посилки з білоруського міста Мозиря до Росії. У пакунках були награбовані речі з українських Ірпеня, Бучі та Гостомеля.
Зафіксовано, що вага посилок сягала від 50 до 450 кг. Контакти та імена мародерів вже оприлюднені небайдужими білорусами.
- Нагадаємо, нещодавно полк "Азов" повідомив, що російські солдати ґвалтують і вбивають мирних жителів та грабують житло у тимчасово окупованих районах Маріуполя. Зокрема, в одного з окупантів було виявлено долари США та велику кількість різноманітних золотих прикрас.
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