Національна гвардія України святкує 9 років від дня свого створення

З нагоди свята воїнів Нацгвардії привітав командувач генерал-лейтенант Юрій Лебідь.

"Ми багато чого пройшли і досягли. 9 років ми щоденно робили і робитимемо все, щоб громадяни України почували себе у безпеці. Ми залучали в наші ряди добровольців, обмінювались досвідом із військовими формуваннями країн НАТО та ЄС, забезпечували правопорядок, виконували завдання в районах стихійних лих, протидіяли терористичним загрозам, охороняли стратегічно важливі об’єкти", - зазначив командувач Національної гвардії.

"З першої хвилини повномасштабного вторгнення гвардійці одними з перших зустріли ворогів на різних напрямках вторгнення й стали тією силою, яка доповнила ядро оборони України", - додав він.

Нині ж, наголосив Лебідь, Нацгвардія формує "бригади Гвардії наступу, які після підготовки, доозброєння і злагодження будуть звільняти наші землі разом з іншими підрозділами Сил оборони".

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З вітальним словом до нацгвардійців також звернувся головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

"Честь, мужність, закон - це ті поняття, що об‘єднують усіх нацгвардійців. За вами - не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі та українському народу - це не просто пусті слова. Проявляєте неабияку стійкість та відвагу. Ціною власного життя виборюєте свободу для кожного українця. Зі Збройними Силами України з перших днів російської агресії ви героїчно б’єтеся на найскладніших ділянках фронту. Плечем до плеча. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині ми непереможні", - сказав Залужний.

До привітань долучився глава Української держави Володимир Зеленський.

"Національна гвардія України стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну. Із перших хвилин 24 лютого та протягом років війни на Донбасі - нацгвардійці проявляють справжню українську силу, роблять усе, щоб наша держава вистояла", - сказав президент.



"Дякую вам за службу і сталевий характер!", - йдеться у привітанні від Зеленського.

Фото: Reuters