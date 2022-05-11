Національна опера України відновила роботу
Перші вистави у Національній опері України пройдуть 21 та 22 травня
Про це повідомили на офіційному сайті Національної опери України.
Найближчі вистави заплановані 21 та 22 травня.
Серед них:
"Севільський цирульник" - субота, 21 травня;
"Наталка Полтавка" - неділя, 22 травня (без антракту);
"Ріголетто" - субота, 28 травня;
"Служниця-пані" - неділя, 29 травня.
- Нагадаємо, у берлінському артцентрі відкриють виставку "Захоплений будинок" (The Captured House) про війну в Україні. У Мінкультури повідомили, що виставку доповнять останні репортажні кадри Макса Левіна з евакуації Ірпеня та серія знімків "Маріуполь" Євгена Малолєтки. Після Берліну, експозицію демонструватимуть у Парижі, Римі та Амстердамі.
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