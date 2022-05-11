Національна опера України відновила роботу

Про це повідомили на офіційному сайті Національної опери України.



Найближчі вистави заплановані 21 та 22 травня.

Серед них:

"Севільський цирульник" - субота, 21 травня;

"Наталка Полтавка" - неділя, 22 травня (без антракту);

"Ріголетто" - субота, 28 травня;

"Служниця-пані" - неділя, 29 травня.

Нагадаємо, у берлінському артцентрі відкриють виставку "Захоплений будинок" (The Captured House) про війну в Україні. У Мінкультури повідомили, що виставку доповнять останні репортажні кадри Макса Левіна з евакуації Ірпеня та серія знімків "Маріуполь" Євгена Малолєтки. Після Берліну, експозицію демонструватимуть у Парижі, Римі та Амстердамі.

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb