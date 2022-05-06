У Берліні відкриють виставку, присвячену війні в Україні
У берлінському артцентрі відкриють виставку "Захоплений будинок" (The Captured House) про війну в Україні
Про це повідомила пресслужба Мінкультури України.
Експозицію можна оглянути з 7 до 15 травня, 12:00-20:00, без вихідних. Вхід вільний.
"На виставці покажуть роботи сучасних українських художників – Алевтини Кахідзе, Влади Ралко, Ігоря Гусєва, Антона Логова, Гамлета Зінківського, Kinder Album та інших", - йдеться у повідомленні.
У Мінкультури повідомили, що виставку доповнять останні репортажні кадри Макса Левіна з евакуації Ірпеня та серія знімків "Маріуполь" Євгена Малолєтки. Після Берліну, експозицію демонструватимуть у Парижі, Римі та Амстердамі.
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