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У Берліні відкриють виставку, присвячену війні в Україні

6 травня, 2022 п'ятниця
15:14
Культура

У берлінському артцентрі відкриють виставку "Захоплений будинок" (The Captured House) про війну в Україні

Про це повідомила пресслужба Мінкультури України. 

Експозицію можна оглянути з 7 до 15 травня, 12:00-20:00, без вихідних. Вхід вільний.

"На виставці покажуть роботи сучасних українських художників – Алевтини Кахідзе, Влади Ралко, Ігоря Гусєва, Антона Логова, Гамлета Зінківського, Kinder Album та інших", - йдеться у повідомленні.

У Мінкультури повідомили, що виставку доповнять останні репортажні кадри Макса Левіна з евакуації Ірпеня та серія знімків "Маріуполь" Євгена Малолєтки. Після Берліну, експозицію демонструватимуть у Парижі, Римі та Амстердамі.

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