Національна стратегія доходів уб'є економіку
Ну що, Мінфін убив майбутнє економіки України… Кабмін затвердив "національну стратегію доходів", але це не про ваші доходи, а про наповнення бюджету
Основні геніальні ідеї:
- Спрощенку змінюють. У юросіб забирають спрощену систему (а навіщо воно вам?).
- Повернення прогресивної шкали оподаткування фізосіб (привіт зростанню тіні в Україні).
- Будь-які надходження на картку фізособи оподатковуються 18% (привіт кешева економіка).
- Підвищують ренту для нових свердловин (що б ми ще більше залежали від імпорту газу).
- Митникам дають право проводити слідчі дії (корупція привіт).
- Зростають акцизи на сигарети та алкоголь (і знову привіт тінь).
- Прибирають будь-які податкові пільги (прощай Дія.Сіті та технологічне майбутнє України).
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Це якщо стисло.
З такими "друзями" і ворогів Україні не потрібно…
Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future
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