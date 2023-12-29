Основні геніальні ідеї:

Спрощенку змінюють. У юросіб забирають спрощену систему (а навіщо воно вам?). Повернення прогресивної шкали оподаткування фізосіб (привіт зростанню тіні в Україні). Будь-які надходження на картку фізособи оподатковуються 18% (привіт кешева економіка). Підвищують ренту для нових свердловин (що б ми ще більше залежали від імпорту газу). Митникам дають право проводити слідчі дії (корупція привіт). Зростають акцизи на сигарети та алкоголь (і знову привіт тінь). Прибирають будь-які податкові пільги (прощай Дія.Сіті та технологічне майбутнє України).

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Це якщо стисло.

З такими "друзями" і ворогів Україні не потрібно…

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Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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