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OPINION

Здається, ми глибоко хворі й не лікуємось... Але є рішення

Анатолій Амелін
26 серпня, 2023 субота
18:03
Погляд Анатолій Амелін

Ми самі собі створюємо проблеми. Щоб не розчаровуватись — не зачаровуйся

У себе на каналі проводив місяць тому опитування про емоційний стан.

Понад 70% із 2 тис. осіб, які взяли участь, мають неврози з різними проявами, від занепокоєння до панічних атак.

Не виключаю, що людей із неврозами більше.

Адже "справжні чоловіки" не плачуть і не ходять до психологів.

А якщо так, то майже всі ми сьогодні хворі!

Це і ПТСР та інші причини.

Цього тижня я мав багато зустрічей і, як не дивно, розмов на цю тему.

Що викликає почуття тривоги у людей:

1. Під номером "1" майбутнє!

А точніше, відсутність визначеності.

Решта всіх причин так чи інакше пов'язані саме з ним.

2. Нерозуміння результатів війни та термінів її завершення

- Відсутність добрих новин після гучних оголошень про контрнаступ.

– До речі, із подивом дізнався, що новини з фронту на 100% визначають процеси на столичному ринку нерухомості.

Є хороші новини – угоди пішли.

Тиша в новинах — ринок завмер.

3. Далі невизначеність із роботою, бізнесом та фінансами.

4. Страх залишитися без засобів для існування був майже у кожного, з ким розмовляв.

Посилює страх тут – відповідальність перед дітьми, батьками, співробітниками.

5. Страх залишитися на самоті.

Про зростання кількості розлучень ви вже чули.

Загалом, майбутнє – основна причина переживань та страхів українців.

Але в основі лежить, як з'ясувалося після уточнення:

- невпевненість в собі,

- не опрацьовані дитячі травми,

- нерозуміння устрою світу).

Я не психолог. Не медик. І не маю права давати поради чи рекомендації.

Можу ділитися лише своїм досвідом.

А він багатий, починаючи з двох повернень із того світу і продовжуючи вчителями, з якими мені пощастило у житті.

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Нижче кілька порад та рекомендацій, які я свого часу отримав, і кілька інсайдів, які можуть бути Вам корисні:

1. Найголовніше:

"Страх" - це нормально, і він свідчить про напрямок розвитку.

Долаючи туман страху, ми розвиваємося і стаємо сильнішими.

Відсутність страху — вже патологія.

2. Один мудрий чоловік сказав:

"Найбільша проблема людства — майбутнє. Його ще немає, але страх обдуритися у своїх очікуваннях чи можлива руйнація "кришталевих замків мрій" - наганяє на людей паніку та страх".

Ми самі собі створюємо проблеми.

Щоб не розчаровуватись — не зачаровуйся.

3. Важливо пам'ятати, що минулого вже немає і немає сенсу через нього переживати.

Майбутнього ще немає і немає сенсу переживати.

Є лише теперішнє.

І коли ми замість його проживання займаємось страхами та переживаннями – ми не живемо!

4. Для вірян та агностиків:

Бувши двічі хрещеним агностиком, я знаю про штучність створення нашого світу Великим Архітектором Всесвіту.

І знаю, що "Творець не надсилає нам випробувань сильніших, ніж ми зможемо пройти".

А це означає, що немає непереборних випробувань, і не варто через це панікувати.

Не розповідатиму про свій особистий досвід, але пройдених найскладніших квестів мені вистачить на три томи гостросюжетного пригодницького роману (може, коли-небудь і напишу).

Було і чого боятися, і була радість від подолання здавалося б непереборних квестів і навіть чудес, у які ніхто не вірив.

Так само одна мудра людина, якої з нами вже немає, на мій великий жаль, якось навчила важливої формули, коли відчуваєш страх.

Це фраза, яку потрібно вимовити та відчути: "Я довіряюсь волі Всевишнього і йду вперед!".

Це дуже незвичайна та сильна фраза – код, вона дає великий приплив енергії та знімає страхи.

Спробуйте!

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5. Для параноїків

Якщо пам'ятаєте мої "записки параноїка", там багато говориться про штучність нашого світу і наводяться докази того, що ми живемо в якійсь комп'ютерній симуляції, яку Ілон Маск називає "матрицею".

Так ось.

У рамках цієї теорії наше життя — проходження кармічних квестів для розвитку душі в нашому одноразовому біологічному скафандрі.

Тепер уявіть, яка ціна ваших страхів і переживань, якщо ви живете в комп'ютерній грі?

6. Для йогів і не тільки

Внутрішній стан спокою — найважливіший стан, у якому ми приймаємо правильні рішення, стан, у якому ми у гармонії зі світом і із собою.

Як каже моя дружина: "Секрет нашого щасливого сімейного життя — у моїй відмороженості".

Насправді ні. Це стан спокою та прийняття Світу у всіх його проявах, навіть найнеприємніших.

- Якщо ти можеш впливати на обставини – впливай

- Якщо не можеш — прийми.

Для мене важливо зберігати всередині стан, як кажуть на сході: "плеса води гірського озера".

Але знайшов свого часу я цей стан через медитацію.

Отже, це також робочий інструмент.

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7. Для траблшутерів

Не раз чув від друзів та знайомих, що вони з радістю та легкістю вирішують для інших складні завдання та допомагають їм. А собі не можуть.

Я такий самий.

Так ось, одна з практик, яку проходив, дала мені найпростіше, але дуже важливе відкриття: "У мене є Я!".

І я не тільки для інших крутий траблшутер, але і для себе, а, значить, я впораюся з усіма викликами, які чекають на мене в майбутньому.

Спробуйте самі сказати собі фразу: "У мене є я! І я допоможу собі впоратися з усіма складнощами!".

Що ви відчуваєте, сказавши це?

Є ще інструменти та поради, але для першого разу досить.

Якщо ви відчуваєте страхи, спробуйте щось, можливо, вам допоможе. Якщо допоможе — дайте мені зворотний зв'язок.

Назагал. Страхи — це нормально!

Ненормально жити ними, а не чудовими миттєвостями, які проносяться перед нами весь час:

Відчуття життя, свіжого повітря, що пахне скошеною травою, обіймів коханої людини, чи дитини, смак улюбленої страви, вид чудового заходу сонця... Це і є ті найцінніші моменти життя. А не всякі страхи того, чого не було, чого немає і, швидше за все, не буде!

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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