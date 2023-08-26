У себе на каналі проводив місяць тому опитування про емоційний стан.

Понад 70% із 2 тис. осіб, які взяли участь, мають неврози з різними проявами, від занепокоєння до панічних атак.

Не виключаю, що людей із неврозами більше.

Адже "справжні чоловіки" не плачуть і не ходять до психологів.

А якщо так, то майже всі ми сьогодні хворі!

Це і ПТСР та інші причини.

Цього тижня я мав багато зустрічей і, як не дивно, розмов на цю тему.

Що викликає почуття тривоги у людей:

1. Під номером "1" майбутнє!

А точніше, відсутність визначеності.

Решта всіх причин так чи інакше пов'язані саме з ним.

2. Нерозуміння результатів війни та термінів її завершення

- Відсутність добрих новин після гучних оголошень про контрнаступ.

– До речі, із подивом дізнався, що новини з фронту на 100% визначають процеси на столичному ринку нерухомості.

Є хороші новини – угоди пішли.

Тиша в новинах — ринок завмер.

3. Далі невизначеність із роботою, бізнесом та фінансами.

4. Страх залишитися без засобів для існування був майже у кожного, з ким розмовляв.

Посилює страх тут – відповідальність перед дітьми, батьками, співробітниками.

5. Страх залишитися на самоті.

Про зростання кількості розлучень ви вже чули.

Загалом, майбутнє – основна причина переживань та страхів українців.

Але в основі лежить, як з'ясувалося після уточнення:

- невпевненість в собі,

- не опрацьовані дитячі травми,

- нерозуміння устрою світу).

Я не психолог. Не медик. І не маю права давати поради чи рекомендації.

Можу ділитися лише своїм досвідом.

А він багатий, починаючи з двох повернень із того світу і продовжуючи вчителями, з якими мені пощастило у житті.

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Нижче кілька порад та рекомендацій, які я свого часу отримав, і кілька інсайдів, які можуть бути Вам корисні:

1. Найголовніше:

"Страх" - це нормально, і він свідчить про напрямок розвитку.

Долаючи туман страху, ми розвиваємося і стаємо сильнішими.

Відсутність страху — вже патологія.

2. Один мудрий чоловік сказав:

"Найбільша проблема людства — майбутнє. Його ще немає, але страх обдуритися у своїх очікуваннях чи можлива руйнація "кришталевих замків мрій" - наганяє на людей паніку та страх".

Ми самі собі створюємо проблеми.

Щоб не розчаровуватись — не зачаровуйся.

3. Важливо пам'ятати, що минулого вже немає і немає сенсу через нього переживати.

Майбутнього ще немає і немає сенсу переживати.

Є лише теперішнє.

І коли ми замість його проживання займаємось страхами та переживаннями – ми не живемо!

4. Для вірян та агностиків:

Бувши двічі хрещеним агностиком, я знаю про штучність створення нашого світу Великим Архітектором Всесвіту.

І знаю, що "Творець не надсилає нам випробувань сильніших, ніж ми зможемо пройти".

А це означає, що немає непереборних випробувань, і не варто через це панікувати.

Не розповідатиму про свій особистий досвід, але пройдених найскладніших квестів мені вистачить на три томи гостросюжетного пригодницького роману (може, коли-небудь і напишу).

Було і чого боятися, і була радість від подолання здавалося б непереборних квестів і навіть чудес, у які ніхто не вірив.

Так само одна мудра людина, якої з нами вже немає, на мій великий жаль, якось навчила важливої формули, коли відчуваєш страх.

Це фраза, яку потрібно вимовити та відчути: "Я довіряюсь волі Всевишнього і йду вперед!".

Це дуже незвичайна та сильна фраза – код, вона дає великий приплив енергії та знімає страхи.

Спробуйте!

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5. Для параноїків

Якщо пам'ятаєте мої "записки параноїка", там багато говориться про штучність нашого світу і наводяться докази того, що ми живемо в якійсь комп'ютерній симуляції, яку Ілон Маск називає "матрицею".

Так ось.

У рамках цієї теорії наше життя — проходження кармічних квестів для розвитку душі в нашому одноразовому біологічному скафандрі.

Тепер уявіть, яка ціна ваших страхів і переживань, якщо ви живете в комп'ютерній грі?

6. Для йогів і не тільки

Внутрішній стан спокою — найважливіший стан, у якому ми приймаємо правильні рішення, стан, у якому ми у гармонії зі світом і із собою.

Як каже моя дружина: "Секрет нашого щасливого сімейного життя — у моїй відмороженості".

Насправді ні. Це стан спокою та прийняття Світу у всіх його проявах, навіть найнеприємніших.

- Якщо ти можеш впливати на обставини – впливай

- Якщо не можеш — прийми.

Для мене важливо зберігати всередині стан, як кажуть на сході: "плеса води гірського озера".

Але знайшов свого часу я цей стан через медитацію.

Отже, це також робочий інструмент.

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7. Для траблшутерів

Не раз чув від друзів та знайомих, що вони з радістю та легкістю вирішують для інших складні завдання та допомагають їм. А собі не можуть.

Я такий самий.

Так ось, одна з практик, яку проходив, дала мені найпростіше, але дуже важливе відкриття: "У мене є Я!".

І я не тільки для інших крутий траблшутер, але і для себе, а, значить, я впораюся з усіма викликами, які чекають на мене в майбутньому.

Спробуйте самі сказати собі фразу: "У мене є я! І я допоможу собі впоратися з усіма складнощами!".

Що ви відчуваєте, сказавши це?

Є ще інструменти та поради, але для першого разу досить.

Якщо ви відчуваєте страхи, спробуйте щось, можливо, вам допоможе. Якщо допоможе — дайте мені зворотний зв'язок.

Назагал. Страхи — це нормально!

Ненормально жити ними, а не чудовими миттєвостями, які проносяться перед нами весь час:

Відчуття життя, свіжого повітря, що пахне скошеною травою, обіймів коханої людини, чи дитини, смак улюбленої страви, вид чудового заходу сонця... Це і є ті найцінніші моменти життя. А не всякі страхи того, чого не було, чого немає і, швидше за все, не буде!

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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