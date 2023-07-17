Про національну ідею українців
Українці таки мають давню проривну національну ідею!
Останні років 15 сперечаємось і обговорюємо з друзями, а вона весь час лежить на поверхні.
Національна ідея це те, що:
- мотивує та надихає нас;
- є частиною нашого архетипу та історії;
- є нашою конкурентною перевагою та "фішкою".
І ця ідея полягає в одному слові (але з яким змістом) – це "свобода" - наша загальна цінність!
У той час як весь світ обмежує:
- права;
- переміщення;
- фінансові операції;
- підіймає податки,
Україна має шанс стати після війни – єдиним островом Свободи!
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Ми 100% отримаємо послаблення для відновлення економіки, і вони можуть стати магнітом для всього креативного світу.
Отже, національна ідея України та всіх українців — це "Свобода":
- свобода волі;
- свобода слова;
- свобода творчості;
- свобода переміщення;
- свобода віросповідання;
- свобода володіння зброєю;
- свобода підприємництва;
- вільна економіка (з найкомфортнішою для бізнесу податковою системою);
- свобода без валютних обмежень;
- свобода користування криптовалютами у звичному житті
- та інші свободи.
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Україна — це новий острів Свободи у старому капіталістичному світі, що зазнає краху!
Загалом, не буду вас агітувати, але мені здається, саме через Свободу має бути прошита нова амбітна стратегія трансформації України в європейського лідера (економічного, політичного і, звичайно, військового).
Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future
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