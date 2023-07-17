Останні років 15 сперечаємось і обговорюємо з друзями, а вона весь час лежить на поверхні.

Національна ідея це те, що:

мотивує та надихає нас;

є частиною нашого архетипу та історії;

є нашою конкурентною перевагою та "фішкою".

І ця ідея полягає в одному слові (але з яким змістом) – це "свобода" - наша загальна цінність!

У той час як весь світ обмежує:

права;

переміщення;

фінансові операції;

підіймає податки,

Україна має шанс стати після війни – єдиним островом Свободи!

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Ми 100% отримаємо послаблення для відновлення економіки, і вони можуть стати магнітом для всього креативного світу.

Отже, національна ідея України та всіх українців — це "Свобода":

свобода волі;

свобода слова;

свобода творчості;

свобода переміщення;

свобода віросповідання;

свобода володіння зброєю;

свобода підприємництва;

вільна економіка (з найкомфортнішою для бізнесу податковою системою);

свобода без валютних обмежень;

свобода користування криптовалютами у звичному житті

та інші свободи.

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Україна — це новий острів Свободи у старому капіталістичному світі, що зазнає краху!

Загалом, не буду вас агітувати, але мені здається, саме через Свободу має бути прошита нова амбітна стратегія трансформації України в європейського лідера (економічного, політичного і, звичайно, військового).

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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