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OPINION

Не можуть раби перемогти вільну людину

Анатолій Амелін
28 липня, 2023 п'ятниця
12:02
Погляд Анатолій Амелін

Друзі, не чекайте швидкої перемоги та припинення війни вже цього року. Не засмучуйтесь через відсутність швидких результатів контрнаступу

Ми точно переможемо, у цьому не сумніваюся з кількох причин, але наберіться терпіння.

Чому я впевнений:

1. Війна в Україні сьогодні – це проксі війна двох глобальних держав, де утилізується військовий потенціал одного з союзників Китаю, на жаль, руками, життями українців – союзника другого глобального гравця. І він не зацікавлений у нашому програші. І надасть нам необхідну допомогу, але не одразу.

2. Українська нація проходить сьогодні хворобливі пологи та становлення повноцінної політичної нації, що неможливо без болю та трагедій.

Але ми вперше так близько до становлення і я вірю, що у нас немає іншого варіанта, окрім як перемогти й стати провідною країною для Європи!

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3. Мотивація.

У нас з ординцями вона критично різна. Вони діють, як грабіжники та як раби на службі свого царя. Українці ж – вільні люди, які захищають свої родини та свою землю.

Наша мотивація в 100 разів підвищує шанси на перемогу над урками, що заслуговують лише на в'язницю.

4. Архетип.

Українці — це нація, яка останні 400 років живе і виживає в мінливому хаотичному світі.

У нас у родовій пам'яті генетично закладені здатності виживати та перемагати у будь-яких обставинах!

Ординський архетип — бути плазунами, кріпаками.

В українських реаліях твір Му-му закінчився б утопленням тієї злої панночки, але не друга.

Ну, не можуть раби перемогти вільну людину!

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5. Горизонтальні структури майже завжди перемагають вертикально ієрархічні!

Пам'ятайте морську битву при Лепанто (1571 рік).

Там Османська імперія, що мала сильний і централізований флот, зіткнулася з Венеціанською республікою, у якої був слабший флот, але з вільними капітанами кораблів і у підсумку програла!

У цьому світоглядна відмінність наших двох систем, де ординці не мають і єдиного шансу!

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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