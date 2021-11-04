Нацрада перевірить телеканал Шуфрича

Відповідну заяву опублікували на сайті Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення.



"Національна рада на засіданні 4 листопада призначила позапланову безвиїзну перевірку телеканалу "UKRLIVE" (ТОВ "Телепростір", м. Київ) через висловлювання в ефірі Олександра Охріменка щодо пандемії COVID-19, які можуть загрожувати або спричинити серйозні ризики для життя і здоров’я населення України та системи охорони здоров’я. Також регулятор аналізуватиме поширену в ефірі каналу заяву Віктора Медведчука, що містила твердження дезінформації.

Моніторинг Національної ради 29 жовтня зафіксував трансляцію передачі "Український формат", де зокрема обговорювали пандемію. Ведучими були Ростислав Сухачов і Діана Панченко, а учасниками - економічний експерт, президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко, і доцентка й кандидатка медичних наук Валентина Маркевич", - повідомили в Нацраді.



За словами Олександра Охріменка, пандемії коронавірусу не існує й не потрібно з нею боротися.



"Відмініть надбавки за коронавірус, відмініть боротьбу з коронавірусом - і коронавірус зникне", - заявив Охріменко в етері UKRLIVE.



Як зазначають на сайті Нацради, передачу "Український формат" транслювали й у повторі, а отже, можна було здійснити редакційний контроль і зупинити поширення інформації, що шкодить здоров'ю людей і спотворює їхній вибір щодо необхідності вакцинації.



Крім того, на каналі звучали заяви Віктора Медведчука про "зовнішнє управління".



Національна рада перевірить ТОВ "Телепростір" на дотримання пунктів а) і в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення й радіомовлення", згідно з якими телерадіоорганізації мають дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії й поширювати об’єктивну інформацію.

Про придбання каналу "UKRLIVE" Нестором Шуфричем стало відомо 2 листопада.

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