Нацрада закликала канали вшанувати воїнів у День пам'яті захисників України
29 серпня в Україні - День пам'яті захисників України, регулятор закликав мовників до вшанування військових
Про це повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
"Для відзначення дня пам’яті та героїзму загиблих захисників було обрано саме цю дату, оскільки її приурочено воєнним подіям на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат. Національна рада закликає телерадіоорганізації гідно вшанувати пам’ять наших співвітчизників та нагадує керівникам телерадіоорганізацій, що цього пам’ятного дня необхідно внести зміни до програм", - ідеться в повідомленні.
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