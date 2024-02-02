Британські вчені назвали породи собак, які живуть найдовше

Про це повідомляє Science Alert.

Дослідження, яке базується на даних понад півмільйона собак по всій Великій Британії, має на меті допомогти людям, які планують завести собаку, переконатися, що вони обрали породу, яка забезпечить їм довге і здорове життя.

Провідна авторка дослідження Кірстен МакМіллан, менеджер даних британської благодійної організації Dogs Trust, зазначила, що це перше дослідження, яке вивчає, як тривалість життя залежить від такого широкого спектра факторів, як порода, розмір, форма морди та стать собаки.

"Середній за розміром самець з плоскою мордою, такий як англійський бульдог, має майже втричі більше шансів прожити коротше життя, ніж маленька довголиця самка, наприклад, мініатюрна такса або італійський хорт", - заявила вона.

Середня тривалість життя для всіх собак становить 12,5 років. Але для французьких бульдогів - найпопулярнішої породи в США за версією Американського кінологічного клубу минулого року - цей показник становив лише 9,8 року, оскільки їхні короткі носи також спричиняють значні проблеми з диханням.

За словамии Дена О'Ніла, очільника організації Brachycephalic Working Group, дослідження ще раз підкреслило "кризу здоров'я та добробуту", від якої страждають ці надзвичайно популярні породи собак.

"Вкрай важливо, щоб громадськість віддавала пріоритет здоров'ю, а не тому, що, на їхню думку, виглядає "мило", і ми закликаємо всіх, хто розглядає можливість завести собаку з плоскою мордою, зупинитися і задуматися", - наголосив він.

Вчені з'ясували, що собаки з найдовшою тривалістю життя - ланкаширські хелери, що живуть у середньому 15,4 року, за ними йдуть тибетські спанієлі (15,2 року) і мініатюрні такси (14 років).

Водночас дослідження показало, що чисті породи живуть трохи довше, ніж схрещені.

Зокрема, згідно з дослідженням, самки собак живуть трохи довше, ніж самці, з очікуваною тривалістю життя 12,7 року у порівнянні з 12,4 роками.