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Головна Наука Американські вчені назвали фактор, який сприяє здоров'ю та довголіттю собак

Американські вчені назвали фактор, який сприяє здоров'ю та довголіттю собак

7 січня, 2024 неділя
10:46
Наука Ілюстративне зображення

Нове масштабне дослідження показало, що дозвіл домашнім собакам "бігати зі зграєю" може бути ключем до збереження міцного здоров'я протягом усього їхнього життя, причому користь від цього в п'ять разів помітніша, ніж від інших досліджених аспектів собачого життя

Про це повідомляє Science Alert.

Команда з низки американських інститутів використала дані про 21 410 собак різних порід, щоб скласти картину того, що корисно, а що шкідливо для пухнастих улюбленців.

Врахувавши такі фактори, як вік і вага, дослідники дійшли висновку, що соціальне спілкування з іншими собаками, а також з людьми пов'язане з найбільшим покращенням стану здоров'я тварин.

"Це свідчить про те, що, як і багатьом соціальним тваринам, включаючи людей, наявність більшої кількості соціальних компаньйонів може бути дійсно важливою для здоров'я собаки", - зауважила біологиня Брі МакКой з Університету штату Арізона.

Дослідники встановили, що "фінансові та побутові негаразди" також пов'язані з погіршенням здоров'я, однак їх вплив не був настільки значним, як у випадку з соціалізацією.

Крім того, у собак у родинах з вищими доходами частіше діагностували більше хвороб. Це може здатися дивним, але вчені припускають, що це пов'язано з тим, що чим більше грошей, тим кращий доступ до медичної допомоги, що дозволяє діагностувати захворювання.

Обсяг турботи та уваги, яку ми приділяємо нашим домашнім собакам, а також їх відносно коротка тривалість життя роблять їх особливо цікавими для дослідників, які вивчають, як суспільство та навколишнє середовище впливають на здоров'я та тривалість життя тварин.

Опитування, на якому ґрунтувалося дослідження, охоплювало всі види факторів, включаючи дієту та активність, але соціалізація виявилася беззаперечним переможцем у зміцненні здоров'я. Далі команда хоче з'ясувати, які механізми можуть лежати в основі цього зв'язку на біологічному рівні.

"У майбутніх дослідженнях ми розглянемо електронні ветеринарні медичні записи, молекулярні та імунологічні показники, а також фізичні тести в домашніх умовах, щоб отримати більш точні показники здоров'я та слабкості собаки-компаньйона", - підсумував психолог Ноа Снайдер-Маклер з Університету штату Арізона.

  • Зокрема, науковці під керівництвом ветеринара Дебори Кнапп з університету Пердью з'ясували, що контакт з сигаретним димом, навіть якщо він залишився на одязі, також може зашкодити здоров'ю собаки та викликати рак сечового міхура.
Світ
США
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