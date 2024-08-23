Існували 10-12 тис. років тому: як у Запоріжжі знайшли кістки мамонта і що робитимуть з ними археологи. Фоторепортаж Еспресо

Кістки запоріжець Костянтин Неліпа знайшов на узбережжі Дніпра. Виявивши цікаву знахідку, він звернувся до в.о. завідувача відділу охорони пам’яток історії, археології та природи Національного заповідника "Хортиця" Михайла Муленка.

Останні знайдені кістки на фото - світлого кольору. Темні були знайдені раніше, фото: Марина Клюєва / Еспресо,

"Дві знайшов безпосередньо Костянтин і показав нам, і третю, а саме лопатку знайшов уже я, коли оглядав місцевість. У воді, вона була на невеликій глибині близько пів метра. Ми одразу на місці їх сфотографували, переконалися, що вони транспортабельні, тобто, що їх можна взагалі якось підняти, транспортувати до заповідника "Хортиця" і одразу ж перевезли їх до нас на зберігання і для подальшої роботи", - розповідає спеціаліст.

Археолог зазначає, що кістки були обліплені піском та водоростями, але попри це було видно, що вони збереглися у досить гарному стані та були цілі.

Фото: Марина Клюєва / Еспресо

"Одразу ж, в той же день, як ми привезли їх до заповідника, я почав шукати фахівців, з ким можна проконсультуватися. Тобто шукав палеонтолога, який би проконсультував нюанси поводження з кістками, які перебували у воді, бо ми знаємо, як поводитись із мокрою археологічною деревиною, а з кістками не стикалися. Я звернувся до Національного науково-природничого музею України у Києві", - розповідає Михайло Муленко.

Фото: Марина Клюєва / Еспресо

У НАН порадили для початку помити кістки та просушити. Водночас спеціалісти розпочали процес визначення - кому ж саме належали фрагменти скелета: "Бо поняття "мамонт" досить абстрактне, дехто називає південних слонів "мамонтами".

Фото: Фото: Марина Клюєва / Еспресо

"Це найімовірніше, бо стверджувати ще поки що зарано, нам потрібно ще деякі деталі скелета б знайти, ми сподіваємось. Визначили, що це найімовірніше мамонт найвеличніший, це тварина, яка існувала приблизно під час останнього Льодовикового періоду, 10-12 тисяч років тому, на всій північній півкулі, тобто вони мешкали, як в Америці, так і в Азії, Сибіру і відомі також знахідки з територій України, але більш північних областей", - розповів науковець.

За його словами, попередньо, судячи з розміру кісток, тварина сягала чотирьох метрів у висоту.

Фото: Марина Клюєва / Еспресо

Як вдалося встановити науковцям, у 1927 році під час будівництва Дніпрогесу також знаходили кістки великої тварини, яку визначили, як волохатий носоріг.

"Тобто це представник плюс-мінус того самого періоду, як і наш мамонт, також ми дізналися, що під час будівництва Кайдацького мосту в місті Дніпро були знайдені рештки мамонта безпосередньо, і у 2021 році були знайдені кістки мамонта у селищі Кирилівка Запорізької області на узбережжі Азовського моря. Тобто вже не можна виключати можливі знахідки мамонта найвеличнішого на території Запоріжжя, вона вкладається в межі одного історичного ареалу, якщо дивитися на інші знахідки", - каже Михайло Муленко.

Фото: Марина Клюєва / Еспресо

Надалі спеціалісти планують зробити морфометричні проміри, тобто за спеціальною методикою визначити розміри суглобів тварини. А також надати зразки на радіовуглецеве датування. Якщо це вдасться зробити, науковці знатимуть майже точну давність кісток із точністю до 25-50 років, і зможуть дізнатися, коли саме ця тварина загинула на цій території.

Фото: Марина Клюєва / Еспресо

Крім того, науковці планують провести археологічну експедицію з ухилом на палеонтологію з пошуку інших кісток на цій же ділянці. Щонайменше дві з трьох знайдених кісток анатомічно споріднені, тобто вони з’єднуються одна з одною і найімовірніше належали одній тварині. Це права плечова кістка та права лопатка, також було знайдено і праву велику гомілкову кістку дорослої тварини.

Фото: Марина Клюєва / Еспресо

"Крім того, виявилося, що раніше приблизно на тій самій ділянці місцевим істориком, археолог знайшов також кістки великої тварини, як зараз з’ясовується, це також був мамонт, але молодший, бо у нашого мамонта епіфізи кісток, це там, де розташовані безпосередньо суглобові поверхні, вони прирослі до основного тіла кістки, це доросла, майже стара, будемо казати тварина, а у тої, що знайдена іншим істориком раніше трошки, на початку 2000 років, там епіфізи не прирослі, тобто це молода тварина", - каже археолог.

Фото: Марина Клюєва / Еспресо

Рештки мамонта вдалося виявити через наднизький рівень води у Дніпрі після підриву Каховської ГЕС. За словами Михайла Муленка, після цього відкрилися дуже великі ділянки нового узбережжя, яке колись було на глибині 4-5, іноді навіть 6 метрів. А також після зникнення Каховського водосховища течія на Дніпрі, особливо навколо Хортиці, де умовно вузьке річище, стала набагато сильніша і тепер зносить піщані намиви.

Наразі є дуже мало інформації про давню історію Запорізького краю і ця знахідка має велике значення у цій сфері.

"Ми навіть не знаємо зараз час, коли це відбувалося (коли давні тварини жили на території сучасної Запорізької області, - ред.), і ну знову ж таки один мамонт, навіть якщо кістки його споріднені, ми не можемо виключати, що його притягло льодовиком вже мертвого у вигляді цілої або фрагментованої туші, тобто це не можна виключати. Якщо ми знайдемо цілий скелет, якщо ми знайдемо принаймні частини скелетів декількох тварин, тобто якщо у нас будуть аналогічні кістки, тобто дві праві лопатки - це вже дві тварини ну і звісно, що будемо дізнаватися набагато більше інформації", - додає спеціаліст.

Фото: Марина Клюєва / Еспресо