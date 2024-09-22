Навколо Землі тимчасово обертатимуться два Місяці: як це

Про це повідомляє CBS News.

Зазначається, що астероїд був відкритий у серпні 2024 року. Він стане міні-Місяцем, обертаючись навколо Землі у формі підкови з 29 вересня по 25 листопада.

Дослідники з Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, системи моніторингу астероїдів, що фінансується NASA, помітили астероїд за допомогою інструменту у Південній Африці. Його назвали "2024 PT5".

Вчені з Мадридського університету Комплутенсе відстежували орбіту астероїда протягом 21 дня і визначили його подальший шлях. 2024 PT5 належить до поясу астероїдів Арджуна, який обертається навколо Сонця.

Але гравітаційне тяжіння Землі притягне 2024 PT5 до себе, і, подібно до Місяця, він обертатиметься навколо нашої планети – але лише протягом 56,6 дня.

Згідно з повідомленням, після того, як астероїд зійде з орбіти, він залишатиметься поблизу Землі ще кілька місяців, здійснивши найближче зближення 9 січня 2025 року.