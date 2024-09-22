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Головна Наука Навколо Землі тимчасово обертатимуться два Місяці: як це

Навколо Землі тимчасово обертатимуться два Місяці: як це

Катерина Єсікова
22 вересня, 2024 неділя
23:17
Наука Місяць

Земля отримає другий місяць приблизно на два місяці у 2024 році, коли невеликий астероїд почне обертатися навколо нашої планети

Зміст

Про це повідомляє CBS News.

Зазначається, що астероїд був відкритий у серпні 2024 року. Він стане міні-Місяцем, обертаючись навколо Землі у формі підкови з 29 вересня по 25 листопада.

Дослідники з Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, системи моніторингу астероїдів, що фінансується NASA, помітили астероїд за допомогою інструменту у Південній Африці. Його назвали "2024 PT5".

Вчені з Мадридського університету Комплутенсе відстежували орбіту астероїда протягом 21 дня і визначили його подальший шлях. 2024 PT5 належить до поясу астероїдів Арджуна, який обертається навколо Сонця.

Але гравітаційне тяжіння Землі притягне 2024 PT5 до себе, і, подібно до Місяця, він обертатиметься навколо нашої планети – але лише протягом 56,6 дня.

Згідно з повідомленням, після того, як астероїд зійде з орбіти, він залишатиметься поблизу Землі ще кілька місяців, здійснивши найближче зближення 9 січня 2025 року. 

  • Неподалік від місця висадки Ніла Армстронга і Базза Олдріна на Місяці 55 років тому вчені виявили печеру, і припускають, що там їх там сотні, де могли б розміститися майбутні астронавти.
Теги:
Суспільство
космос
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