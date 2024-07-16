Міжнародна група вчених підтвердила існування печери на Місяці, де могли б розміщуватися астронавти

Про це повідомляє Associated Press.

Міжнародна команда вчених під керівництвом італійців повідомила про виявлення печери, що з'єднується з найглибшою відомою ямою на Місяці. Ця яма знаходиться всього за 400 кілометрів від місця посадки Аполлона-11 і є однією з понад 200 подібних структур, які утворилися в результаті обвалу лавових труб.

Дослідження базується на аналізі радіолокаційних даних, отриманих орбітальним апаратом NASA. Аналіз показав, що ця печера має щонайменше 40 метрів в ширину і десятки метрів в довжину, причому її справжні розміри можуть бути значно більшими.

"Місячні печери залишаються загадкою вже понад 50 років, і ми, нарешті, довели їхнє існування", - зазначили Леонардо Каррер і Лоренцо Бруццоне з університету Тренто.

Вчені припускають, що на Місяці можуть бути сотні подібних ям і тисячі лавових труб. Ці підземні структури могли б стати природним притулком для астронавтів, захищаючи їх від шкідливого впливу космічної радіації та мікрометеоритів. Будівництво житла з нуля на Місяці було б значно складнішим завданням, тож печери могли б стати ідеальним рішенням.

Окрім захисту, печери можуть розкрити нові горизонти для дослідження Місяця. Скелі та інші матеріали всередині цих підземних структур, які не зазнали впливу суворих умов поверхні, можуть допомогти вченим краще зрозуміти еволюцію Місяця, зокрема, його вулканічну активність.

У виданні зазначили, що відкриття цих печер – це значний крок у напрямку до розширення досліджень Місяця. Вони можуть стати ключовим елементом майбутніх місячних баз, забезпечуючи безпеку, ресурси та унікальні наукові можливості для астронавтів.