Британські вчені з'ясували, що життя на Землі виникло раніше, ніж вважалося

Про це повідомляє Science Alert.

Дослідження показало, що останній універсальний спільний предок (LUCA), перший організм, від якого походять усі живі організми на Землі, з'явився близько 4,2 мільярдів років тому. Це всього на 300 мільйонів років пізніше за народження самої планети.

"Ми не очікували, що LUCA виявиться настільки давньою, всього за сотні мільйонів років до утворення Землі, - зазначила дослідниця еволюційної біології Сандра Альварес-Карретеро з Брістольського університету у Великій Британії. - Однак наші результати узгоджуються з сучасними поглядами на придатність ранньої Землі для життя".

У часи свого формування Земля була зовсім іншим місцем, з атмосферою, яка сьогодні здавалася б нам надзвичайно токсичною. Кисень у кількості, необхідній для нинішнього життя, з'явився лише відносно пізно - лише близько 3 мільярдів років тому.

Однак життя з'явилося ще до цього, що підтверджують скам'янілості мікробів, датовані 3,48 мільярдами років тому. Вчені вважають, що умови на Землі могли бути достатньо стабільними для підтримки життя приблизно 4,3 мільярда років тому.

За допомогою так званого "молекулярного годинника", який дозволяє відстежувати еволюційні зміни, дослідники з Брістольського університету встановили, що LUCA був прокаріотним організмом, який не потребував кисню для існування. Його метаболічні процеси, ймовірно, виробляли ацетат.

Дослідження також виявило, що LUCA вже мав ранню імунну систему, що свідчить про те, що віруси вже тоді були частиною життя на Землі.

Цей ранній початок життя ставить під сумнів наші уявлення про умови на ранній Землі, яка колись була значно більш токсичною, ніж сьогодні. Відкриття також має наслідки для пошуків життя на інших планетах, оскільки показує, що екосистеми можуть формуватися дуже швидко.