Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Наука Британські вчені з'ясували, що життя на Землі виникло раніше, ніж вважалося

Британські вчені з'ясували, що життя на Землі виникло раніше, ніж вважалося

12 липня, 2024 п'ятниця
17:00
Наука планета земля

Результати нового дослідження вчених із Брістольського університету у Великій Британії показало, що перше життя на Землі зародилось набагато раніше, ніж вважалось - 4,2 мільярда років тому

Зміст

Про це повідомляє Science Alert.

Дослідження показало, що останній універсальний спільний предок (LUCA), перший організм, від якого походять усі живі організми на Землі, з'явився близько 4,2 мільярдів років тому. Це всього на 300 мільйонів років пізніше за народження самої планети.

"Ми не очікували, що LUCA виявиться настільки давньою, всього за сотні мільйонів років до утворення Землі, - зазначила дослідниця еволюційної біології Сандра Альварес-Карретеро з Брістольського університету у Великій Британії. - Однак наші результати узгоджуються з сучасними поглядами на придатність ранньої Землі для життя".

У часи свого формування Земля була зовсім іншим місцем, з атмосферою, яка сьогодні здавалася б нам надзвичайно токсичною. Кисень у кількості, необхідній для нинішнього життя, з'явився лише відносно пізно - лише близько 3 мільярдів років тому.

Однак життя з'явилося ще до цього, що підтверджують скам'янілості мікробів, датовані 3,48 мільярдами років тому. Вчені вважають, що умови на Землі могли бути достатньо стабільними для підтримки життя приблизно 4,3 мільярда років тому.

За допомогою так званого "молекулярного годинника", який дозволяє відстежувати еволюційні зміни, дослідники з Брістольського університету встановили, що LUCA був прокаріотним організмом, який не потребував кисню для існування. Його метаболічні процеси, ймовірно, виробляли ацетат.

Дослідження також виявило, що LUCA вже мав ранню імунну систему, що свідчить про те, що віруси вже тоді були частиною життя на Землі.

Цей ранній початок життя ставить під сумнів наші уявлення про умови на ранній Землі, яка колись була значно більш токсичною, ніж сьогодні. Відкриття також має наслідки для пошуків життя на інших планетах, оскільки показує, що екосистеми можуть формуватися дуже швидко.

  • Міжнародна група астрономів відкрили найдивнішу екзопланету, щільність якої аналогічна солодкій ваті, на відстані 1232 світлових років від нас.

Теги:
Світ
життя
Велика Британiя
Читайте також:
F-16 US Department of Defense
11 липня, 2024 четвер
Формат дезінформації противника працює: генерал Маломуж про прибуття літаків F-16 в Україну
Олег Манчура
Автор Олег Манчура
11 липня, 2024 четвер
Коли проклинаємо русскіх, згадаймо й тих, хто зірвав нашу ракетну програму
F-16
11 липня, 2024 четвер
Не просто переміщення літаків: у НАТО пояснили, чому передають Україні F-16 так повільно
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.25
  • EUR
    Купівля 44.19
    Продаж 44.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 липня
17:40
У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак: пілот загинув
17:38
соцмережа Х (Твіттер)
Єврокомісія пригрозила соцмережі X штрафом через засилля дезінформації
17:37
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Харківщині близька до стабілізації, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко
17:26
путін
Путін підписав закон про підвищення у РФ податку на прибутки фізичних осіб
17:24
комп'ютер
Українські школи отримають технології від Тайваню: оголошено переможців проєкту Leave no one behind
17:19
На фото: Монатік
MONATIK і Галкін виступили разом на весіллі в Італії, представники українського співака прокоментували
17:14
Віктор Орбан
"Йде 12-й день, і це вже завдало багато шкоди": МЗС Німеччини про головування Угорщини у Раді ЄС
17:10
Дмитро Лубінець
Україні з 2014 року вдалося повернути з російського полону 161 цивільного, - Лубінець
17:10
Володимир Зеленський
"Українці не хочуть припинення війни, бо без воєнного стану доведеться провести вибори": маніпуляції світових ЗМІ за 12 липня
17:07
Оновлено
Марія Захарова
У МЗС РФ лякають українців підривом дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища. У ЦПД пояснили, навіщо
16:55
ракетна атака на Охматдит
Ракетний удар РФ 8 липня: український бізнес пожертвував мільйони гривень на допомогу Охматдиту
16:52
На фото: Актор Віталій Гогунський
Машков, Гогунський та ще 4 артисти з РФ потрапили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
16:49
на фото ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 94 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:47
хімічна атака
РФ поширює фейк про плани ЗСУ атакувати хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, – ЦПД
16:46
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
У Defense Express назвали головні небезпеки нової тактики росіян запускати ракети "Калібр" з Каспійського моря
16:43
в'язниця
Кримчанин, який воював проти України, отримав 15 років, ще трьом мешканцям ТОТ оголосили підозру
16:34
на фото Денис Шмигаль у Харкові
Постачатимуть тепло в разі відсутності світла: у Харкові встановили перші міні-ТЕЦ
16:27
Олівер Трі
У Литві скасували виступ американського співака Олівера Трі через його участь у фестивалі, що спонсорується Яндексом
16:24
Оновлено
літак
У Підмосков’ї впав пасажирський літак: на борту були лише члени екіпажу
16:05
OPINION
Юрій Богданов
Про Байдена, його обмовки та чому це катастрофа для його кампанії
16:02
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ оновили дані 2,7 млн українців
15:51
Китай запровадив санкції проти 6 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню
15:47
MELANYA
Співачка MELANYA переспівала хіт Ірини Білик 1995 року "Ти мій"
15:42
уряд Норвегії, Норвегія
У МЗС Норвегії заявили, що Україна має право бити по території РФ
15:38
ЗСУ
Українські військові проходитимуть обов'язковий курс із вивчення норм міжнародного гуманітарного права
15:33
Ексклюзив
знищена техніка ворога
Росіяни намагалися прорватися, але втратили усю техніку: командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку
15:24
Дитяче Євробачення
Стало відомо, хто обиратиме фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення – 2024
15:21
Оновлено
кримські татари
Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року
15:06
Бізнес, економіка під час війни
Попри негативні фактори ВВП України за перше півріччя зріс на 4,1%, - Мінекономіки
15:01
Окупанти відправляють студентів з ТОТ Луганщини працювати на заводи КамАЗ, - Спротив
14:39
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Токсикологічний корпус Охматдиту не підлягає відновленню, - Ляшко
14:37
У Росії проблеми з роботою YouTube: ЗМІ припускають, що сервіс можуть повністю заблокувати
14:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Сергій Фурса
Ідеальних санкцій не існує
13:49
граната розтяжка заміновано
На Харківщині під час евакуації 6 людей підірвалися на розтяжці
13:46
Новини Заходу України
Укрзалізниця додала жіночі купе в потяги на 4 популярні напрямки: перелік
13:37
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Генпрокурор Костін закликав МКС притягнути РФ до відповідальності за удар по Охматдиту
13:36
Гізо Углава
Заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов поліграф і не причетний до зливів інформації
13:34
зимовий час
Скасування переходу на "літній" і зимовий" час: комітет ВРУ рекомендував ухвалити законопроєкт в цілому
13:27
Принц Гаррі
Принц Гаррі отримав нагороду за заснування Ігор нескорених для поранених військовослужбовців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV