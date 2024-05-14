М'яка, як солодка вата: астрономи відкрили планету з надзвичайно низькою щільністю

Про це повідомляє Science Alert.

Це екзопланета під назвою WASP-193b, попри те, що вона майже на 50% більша за Юпітер, є настільки легкою та пухнастою, що її загальну щільність можна порівняти зі щільністю цукрової вати.

WASP-193b - екзопланета, що обертається навколо зорі, подібної до Сонця, під назвою WASP-193, раз на 6,25 днів. Радіус планети приблизно в 1,46 рази більший за радіус Юпітера. Але його маса неймовірно мала в порівнянні: лише в 0,139 рази більше маси Юпітера.

На основі цих параметрів дослідники вивели щільність екзопланети: 0,059 грама на кубічний сантиметр. Для порівняння, щільність Землі становить 5,51 грама на кубічний сантиметр. Водночас цукрова вата має щільність 0,05 грама на кубічний сантиметр.

На думку міжнародної групи вчених під керівництвом астронома Халіда Баркауї з Льєжського університету в Бельгії, такі екзопланети, як WASP-193b, є напрочуд рідкісними.

"WASP-193b - друга найменш щільна планета, відкрита на цей час, після Kepler-51d, яка набагато менша, - пояснив Баркауї. - Надзвичайно низька щільність робить її справжньою аномалією серед понад п'яти тисяч екзопланет, відкритих нині".