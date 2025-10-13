Нобелівську премію з економіки отримали троє дослідників за пояснення інноваційного зростання

Про це повідомляє The Nobel Prize.

Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля 2025 року. Відзнаку отримали Джоел Мокір, Філіп Аґіон та Пітер Говітт "за пояснення інноваційно-орієнтованого економічного зростання".

Половину премії присудили професору Північно-Західний університет Джоелу Мокіру — "за визначення передумов сталого зростання через технологічний прогрес". Інша половина дісталася спільно професору Міжнародна бізнес-школа у Франції Філіпу Аґіону і професору Brown University Пітеру Говітту "за теорію сталого зростання через креативне руйнування".

"Їхні дослідження пояснили, як інновації стають рушієм економічного розвитку, і дали інструменти для розуміння довгострокового зростання сучасних економік", — зазначили в Академії.