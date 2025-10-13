Нобелівську премію з економіки отримали троє дослідників за пояснення інноваційного зростання
Джоел Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт отримали Нобелівську премію з економіки 2025 року за новаторські дослідження інновацій, технологічних змін та довгострокового економічного зростання
Про це повідомляє The Nobel Prize.
Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля 2025 року. Відзнаку отримали Джоел Мокір, Філіп Аґіон та Пітер Говітт "за пояснення інноваційно-орієнтованого економічного зростання".
Половину премії присудили професору Північно-Західний університет Джоелу Мокіру — "за визначення передумов сталого зростання через технологічний прогрес". Інша половина дісталася спільно професору Міжнародна бізнес-школа у Франції Філіпу Аґіону і професору Brown University Пітеру Говітту "за теорію сталого зростання через креативне руйнування".
"Їхні дослідження пояснили, як інновації стають рушієм економічного розвитку, і дали інструменти для розуміння довгострокового зростання сучасних економік", — зазначили в Академії.
- 7 жовтня, троє науковців зі США — Джон Кларк, Мішель Г. Деворе та Джон М. Мартініс — стали лауреатами Нобелівської премії з фізики 2025 року. Їх відзначили за відкриття в галузі квантової механіки.
- 8 жовтня Сусуму Кітагава, Річард Робсон і Омар Ягі стали лауреатами Нобелівської премії з хімії 2025 року за створення нового типу молекулярної архітектури — металоорганічних каркасів (МОК).
- 9 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата Нобелівської премії з літератури 2025 року - угорського письменника Ласло Краснагоркая.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.85
- EUR Купівля 48Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе