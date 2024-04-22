Учені офіційно додали до видів, які мають свідомість, комах, риб і деяких ракоподібних
Учені з усього світу підписали "Нью-Йоркську декларацію про свідомість тварин", згідно з якою свідоме мислення та почуття є у комах, риб і деяких видів ракоподібних
Про це повідомляє NBC.
Відповідну декларацію підписали близько 40 дослідників, вперше вона була представлена на конференції в Нью-Йоркському університеті в п'ятницю, 19 квітня.
Як стверджують вчені, цей документ знаменує собою переломний момент, коли потік досліджень у сфері пізнання тварин стикається з дебатами про те, як слід поводитися з різними видами тварин.
Згідно з декларацією, існує "сильна наукова підтримка" того, що птахи та ссавці мають свідомий досвід, а також "реалістична можливість" свідомості для всіх хребетних - в тому числі рептилій, амфібій і риб. Ця можливість поширюється на багатьох безхребетних істот, таких як комахи, головоногі ракоподібні (в тому числі краби й омари) і головоногі молюски, такі як кальмари, восьминоги й каракатиці.
"Коли існує реальна можливість свідомого досвіду у тварини, безвідповідально ігнорувати цю можливість при прийнятті рішень, що впливають на цю тварину, - йдеться в декларації. - Ми повинні враховувати ризики для благополуччя і використовувати докази для обґрунтування нашої реакції на ці ризики".
За словами Джонатана Берча, професора філософії Лондонської школи економіки та головного дослідника проєкту "Основи відчуття тварин", багато вчених у минулому вважали, що питання про свідомість тварин не мають відповіді, але ця декларація показує, що його галузь рухається в новому напрямку.
"Це були дуже захоплюючі 10 років для вивчення свідомості тварин, - зазначив він. - Люди наважуються йти туди так, як вони не робили цього раніше, і розглядати можливість того, що такі тварини, як бджоли, восьминоги та каракатиці, можуть мати певну форму свідомого досвіду".
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У понеділок, 15 квітня, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) попередило, що коралові рифи від Австралії переживають друге масштабне знебарвлення за останні 10 років унаслідок рекордної спеки в океані.
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