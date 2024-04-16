Науковці фіксують одне з наймасштабніших знебарвлень коралів у світі. Причина

Про це повідомляє Science Alert.

Учені стверджують, що наслідки знебарвлення коралів є далекосяжними та впливають не лише на здоров'я океанів, але й на життєдіяльність людей, продовольчу безпеку та місцеву економіку.

За їхніми словами, відмирання коралів спричиняє сильний або тривалий тепловий стрес, але за умови зниження температури та зменшення інших стресових факторів, таких як надмірний вилов риби та забруднення, є надія на їхнє одужання.

"Оскільки світовий океан продовжує теплішати, знебарвлення коралів відбувається все частіше і сильніше, - зазначив Дерек Манзелло з NOAA. - Коли ці явища досить сильні або тривалі, вони можуть спричинити загибель коралів, що завдає шкоди людям, які залежать від коралових рифів як джерела засобів до існування".

Масове знебарвлення коралових рифів по всьому тропічному поясу, в тому числі у Флориді, Карибському басейні, Бразилії та східній частині тропічної частини Тихого океану, було підтверджено на початку 2023 року.

За даними NOAA, спека у Флориді у 2023 році почалася раніше, тривала довше і була сильнішою, ніж будь-яка попередня подія в цьому регіоні, коли-небудь зафіксована.

Сильно постраждав і Великий Бар'єрний риф Австралії, а також широкі ділянки південної частини Тихого океану, Червоного моря і Перської затоки.

"Ми знаємо, що найбільшою загрозою для коралових рифів у всьому світі є зміна клімату. Великий Бар'єрний риф не є винятком", - заявила міністр навколишнього середовища Австралії Таня Пліберсек.

Науковці з NOAA підрахували, що світ вже втратив від 30% до 50% своїх коралових рифів, і вони можуть повністю зникнути до кінця століття, якщо не вжити значних заходів.

Попри похмурий прогноз, NOAA заявило, що зробило "значні кроки" у розробці заходів проти знебарвлення коралів. Вони включають "переміщення коралових розплідників у глибші, прохолодніші води та розгортання сонцезахисних навісів для захисту коралів в інших районах".