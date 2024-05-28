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"Україна витрачає мільйони на пінгвінів замість дронів": полярники пояснили, чому не купують безпілотники за кошти на антарктичні дослідження

28 травня, 2024 вiвторок
01:39
Наука Антарктична станція "Академік Вернадський"

Національний антарктичний науковий центр відреагував на звинувачення у нібито розтраті державних коштів, виділених на діяльність полярників української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді

Зміст

Про це йдеться у дописі Національного антарктичного наукового центру. 

Там наголосили, що заяви про те, що "Україна витрачає мільйони на пінгвінів замість дронів" та "Антарктичну програму треба зупинити на час війни" є маніпулятивними. 

У НАНЦ пояснили, що вони не можуть спрямувати кошти з антарктичних досліджень на закупівлю дронів або інші військові потреби, оскільки антарктична наукова програма фінансується з тієї частини держбюджету, що передбачена винятково на гуманітарні видатки. Крім того, ці кошти виділяють міжнародні партнери, які ставлять умову витрати допомоги лише на цивільні потреби.

Разом з тим, фінансування програми відбувається коштом міжнародних проєктів та співпраць. Наприклад, Польська антарктична програма вже третій рік частково фінансує експедиції наукового судна "Ноосфера". Фінансування ще трьох проєктів НАНЦ на конкурсній основі виграв в програмах Єврокомісії "Горизонт".

"Ще одна вигадка про фінансування: бюджет програми з 2022 року нібито зріс в 10 разів. Поширювачі інформації показують скрін лише одного тендера за 2022 рік на міжрейсове обслуговування "Ноосфери", тобто без витрат на власне рейси судна, на станцію "Вернадський" тощо. Насправді у 2022-2024 роках бюджет антарктичної програми є сталим, що можна перевірити у відкритих джерелах, зокрема, законах про Держбюджет та на тому ж Прозорро", - йдеться у повідомленні. 

Полярники також наголосили, що антарктичну програму не можна призупинити на час війни: її можна або продовжувати, або ліквідувати, оскільки науковці місії ведуть безперервні спостереження, припинення яких "обнулить" українські зусилля та інвестиції попередніх трьох десятиріч. Крім того, якщо припинити доглядати за інфраструктурою станції "Академік Вернадський", вона зруйнується, а криголам "Ноосфера" "піде на металобрухт", відтак після перемоги станцію доведеться будувати з нуля. У НАНЦ вказують, що вартість цього буде значно більшою за підтримку програми зараз. 

"Ще один важливий нюанс – політичний. Україна – одна з кількох десятків країн, які мають цілорічні станції в Антарктиці й право голосу в Договорі про Антарктику (а всі рішення там приймають виключно консенсусом). Тобто ми маємо реальний вплив на вирішення долі Антарктики, а також голос на важливому міжнародному майданчику, який активно використовуємо, зокрема, і для інформування про російську агресію та протидії активностям РФ. До речі, Росія має кілька станцій в Антарктиці, фінансує їх всі, а деякі й модернізує навіть під час "СВО" та буде дуже рада, якщо Україна припинить дослідження Антарктики та участь у Договорі", - додали в НАНЦ. 

  • 11 березня з Києва на станцію "Академік Вернадський" вирушила 29-та українська антарктична експедиція, до якої увійшли 14 учасників. 

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Антарктика
Війна з Росією
безпілотник
державний бюджет
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