В Україні провели унікальну операцію дитині – пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що пацієнтка Тетянка народилася в Тернополі у лютому 2023 року з вродженою вадою серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження у дівчинки виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.

У тримісячному віці Тетянка потрапила до столичного "Охматдиту", лікарі якого дали довгоочікувану надію. У 9 місяців Тетянка мала порушення розвитку, що загрожували життю. Кожне з них можна було коригувати в різний час і спосіб, а одночасне хірургічне втручання було ризиковим. Однак без операції дівчинка не мала шансів на життя.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Спеціалісти організували консиліум і прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання: оцінили ризики і вирішили поєднати дві операції так, щоб не нашкодити пацієнтці. Операція унікальна, бо медики одночасно проводили корекцію вади серця та трансплантацію печінки від донора - мами.У МОЗ наголошують що такий варіант трансплантації печінки з одномоментною корекцією вади серця виконувався вперше в Україні.Майже добу, 23 години, за життя маленької Тані боролися медики з Центру дитячої кардіології і кардіохірургії, спеціаліст з Національного інституту раку, хірурги-трансплантологи, анестезіологи-реаніматологи, трансфузіологи, діагности, лабораторна служба, медсестри та інші фахівці "Охматдиту". А життєдіяльність дитини до операції підтримувалась у відділенні інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України

"Зараз життєрадісна дівчинка почувається набагато краще, постійно посміхається та вже готується до повернення додому", - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Фото: Міністерство охорони здоров'я України