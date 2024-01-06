В Україні провели унікальну операцію дитині – пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця
У п'ятницю, 5 січня, у київській лікарні "Охматдит" 9-місячній дівчинці провели унікальну трансплантацію печінки з одномоментною корекцією вади серця. Операція тривала майже добу, після неї дівчинка почувається добре
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Зазначається, що пацієнтка Тетянка народилася в Тернополі у лютому 2023 року з вродженою вадою серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження у дівчинки виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.
У тримісячному віці Тетянка потрапила до столичного "Охматдиту", лікарі якого дали довгоочікувану надію. У 9 місяців Тетянка мала порушення розвитку, що загрожували життю. Кожне з них можна було коригувати в різний час і спосіб, а одночасне хірургічне втручання було ризиковим. Однак без операції дівчинка не мала шансів на життя.
Фото: Міністерство охорони здоров'я України
Спеціалісти організували консиліум і прорахували всі можливі варіанти оперативного втручання: оцінили ризики і вирішили поєднати дві операції так, щоб не нашкодити пацієнтці. Операція унікальна, бо медики одночасно проводили корекцію вади серця та трансплантацію печінки від донора - мами.
У МОЗ наголошують що такий варіант трансплантації печінки з одномоментною корекцією вади серця виконувався вперше в Україні.
Майже добу, 23 години, за життя маленької Тані боролися медики з Центру дитячої кардіології і кардіохірургії, спеціаліст з Національного інституту раку, хірурги-трансплантологи, анестезіологи-реаніматологи, трансфузіологи, діагности, лабораторна служба, медсестри та інші фахівці "Охматдиту". А життєдіяльність дитини до операції підтримувалась у відділенні інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.
Фото: Міністерство охорони здоров'я України
"Зараз життєрадісна дівчинка почувається набагато краще, постійно посміхається та вже готується до повернення додому", - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Фото: Міністерство охорони здоров'я України
- Наприкінці грудня 2023 року в лікарні на Волині за ніч провели 4 трансплантації та вперше пересадили печінку. Пацієнтка, якій зробили пересадку, важко хворіла на цироз печінки та стояла у листі очікування на трансплантацію.
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