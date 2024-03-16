Загніздували на висоті 295 метрів: українські полярники показали пінгвінів-верхолазів

Відео опублікував Національний антарктичний науковий центр.

Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко розповів, що для того, щоб спуститися з висоти, на якій загніздували пінгвіни, йому довелося йти понад пів години. Цього разу він виявив пінгвіна з пташеням на висоті 295 метрів над рівнем моря на мисі Туксен півострова Київ, який розташований неподалік острова Галіндез, де знаходиться українська антарктична станція "Академік Вернадський". До того найвищими точками, де науковцю зустрічалися гнізда пінгвінів, були скелі на островах Бут та Ховгард висотою 180 метрів над рівнем моря.

"Загалом субантарктичні пінгвіни люблять робити гнізда на підвищеннях, адже так менше шансів, що їх засипле снігом, і відповідно – більше шансів на успішне виведення потомства. Але чому деякі чорно-білі пташки забираються аж на такі височини – вчені поки не мають логічного пояснення. Найімовірніше на час початку гніздування мало вільних від снігу ділянок, тож пінгвіни забираються повище, де швидше сходить сніг", - розповідають науковці.