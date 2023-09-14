Науседа висловив сподівання, що Україна отримає "зелене світло" на вступ до НАТО у 2024 році

Про це він сказав на Криницькому форумі з безпеки та економіки, передає LRT.

Литовський лідер, який перебуває з візитом у Польщі, заявив, що сподівається на підтримку такого прагнення і з боку Варшави.

"Тепер нам належить докласти максимум зусиль, і я дуже сподіваюся на співпрацю Республіки Польщі з тим, аби на Вашингтонському саміті ми змогли допомогти зробити ще один крок уперед і, можливо, "дати зелене світло" членству України в НАТО", - сказав Науседа.

"Усе операційне середовище або алгоритм прагнення України до членства в майбутньому було створено у Вільнюсі", - додав він.

Що відомо про саміт НАТО у Вільнюсі

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України й заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

12 липня країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

Того ж дня президент Зеленський заявив, що саміт НАТО наблизив перемогу України.