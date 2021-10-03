Навальний отримав польського "Лицара свободи"

Навального нагородженого на знак визнання його "видатних зусиль із просування демократичних цінностей в Росії, багаторічної відданості справі привнесення в російську державну систему таких цінностей, як свобода, справедливість, повага до закону та підзвітність", передає Еспресо.TV.



Церемонія нагородження пройде у Варшаві 5 жовтня, під час Варшавського безпекового форуму, на який щорічно приїжджають представники Європейського Союзу і країн НАТО, деталізує DW.



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Нагороду отимають представники команди політика Володимир Мілов та Леонід Волков. Її вручить колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, один з лауреатів премії "Лицар волі" минулих років.

Наразі навальний перебуває в ув'язненні, куди його помістили в рамках загальноросійської опперації силових органів "Чисте поле", що проводилася з метою отримання потрібного результату виборів 19 вересня до Держдуми РФ.

Вже у в'язниці проти нього відкрили справу - за "створення екстремістської організації". Мається на увазі його "Фонд боротьби з корупцією", основна діяльність якого полягає в розслідуванні хабарництва серед чиновників найвищого рангу.