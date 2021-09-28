Проти Навального відкрили справу за "створення екстремістської організації"
Слідчий комітет РФ відкрив справу проти засудженого опозиціонера Олексія Навального та його соратників за "створення екстремістської організації та участь в ній"
Про це повідомив Слідком РФ.
Йдеться про "Фонд боротьби з корупцією"
Фігурантами справи про створення та керівництво "екстремістської" організації стали:
- сам Навальний.
- екскоординатор мережі регіональних штабів Лєонід Волков,
- ексдиректор ФБК Іван Жданов,
Справу за участь в організації порушили проти:
- ексюристки ФБК Любові Соболь,
- ексрозслідувача ФБК Гєоргія Албурова,
- ексспівробітника ФБК Руслана Шаведдінова,
- адвоката Вячеслава Гімаді,
- оператора Павла Зєлєнского,
- активіста з міста Уфа Рустема Мулюкова.
Там додали, що "протиправна діяльність екстремістського співтовариства була спрямована на дискредитацію органів державної влади , дестабілізацію обстановки в регіонах, створення протестного настрою у населення і формування громадської думки про необхідність насильницької зміни влади, організацію та проведення протестних акцій, що переростають в масові заворушення".
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