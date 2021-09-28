Проти Навального відкрили справу за "створення екстремістської організації"

Про це повідомив Слідком РФ.



Йдеться про "Фонд боротьби з корупцією"

Фігурантами справи про створення та керівництво "екстремістської" організації стали:

сам Навальний.

екскоординатор мережі регіональних штабів Лєонід Волков,

ексдиректор ФБК Іван Жданов,

Справу за участь в організації порушили проти:

ексюристки ФБК Любові Соболь,

ексрозслідувача ФБК Гєоргія Албурова,

ексспівробітника ФБК Руслана Шаведдінова,

адвоката Вячеслава Гімаді,

оператора Павла Зєлєнского,

активіста з міста Уфа Рустема Мулюкова.

Там додали, що "протиправна діяльність екстремістського співтовариства була спрямована на дискредитацію органів державної влади , дестабілізацію обстановки в регіонах, створення протестного настрою у населення і формування громадської думки про необхідність насильницької зміни влади, організацію та проведення протестних акцій, що переростають в масові заворушення".