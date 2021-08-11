Навальному оголосили обвинувачення у створенні організації, що посягає на права росіян - йдеться про Фонд боротьби з корупцією
Російському опозиціонеру Олексію Навальному оголосили нове звинувачення - створення некомерційної організації, яка посягає на особистість та права громадян
Про це повідомив Слідком РФ.
За даними слідства, Навальний створив некомерційну організацію, яка виконує функції "іноземного агента", - "Фонд боротьби з корупцією". З 2011 року Навальний спільно з Іваном Ждановим, Леонідом Волковим і іншими особами керував нею.
"Діяльність фонду була пов'язана з спонуканням громадян до вчинення протиправних діянь", - йдеться у повідомленні.
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Згідно з повідомленням Слідкому, Навальний, Волков, Жданов та інші особи організували поширення публікацій, що "містять заклики до участі громадян Російської Федерації в неузгоджених мітингах в січні"
"Навальному було заздалегідь відомо про протиправний характер заходів. Він усвідомлював, що за участь в неузгоджених мітингах передбачена адміністративна відповідальність", - йдеться у заяві.
- Нагадаємо, в січні Фонд боротьби з корупцією опублікував розслідування про "палац Путіна"
- Кремль оголосив "Фонд боротьби з корупцією" "іноземним агентом", прокуратура Москви подала позов про визнання ФБК, штабів Навального і пов'язаного з ними "Фонду захисту прав громадян" "екстремістськими організаціями", Московський міськсуд ухвалив їх ліквідувати.
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