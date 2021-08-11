Навальному оголосили обвинувачення у створенні організації, що посягає на права росіян - йдеться про Фонд боротьби з корупцією

Про це повідомив Слідком РФ.



За даними слідства, Навальний створив некомерційну організацію, яка виконує функції "іноземного агента", - "Фонд боротьби з корупцією". З 2011 року Навальний спільно з Іваном Ждановим, Леонідом Волковим і іншими особами керував нею.



"Діяльність фонду була пов'язана з спонуканням громадян до вчинення протиправних діянь", - йдеться у повідомленні.



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Згідно з повідомленням Слідкому, Навальний, Волков, Жданов та інші особи організували поширення публікацій, що "містять заклики до участі громадян Російської Федерації в неузгоджених мітингах в січні"



"Навальному було заздалегідь відомо про протиправний характер заходів. Він усвідомлював, що за участь в неузгоджених мітингах передбачена адміністративна відповідальність", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, в січні Фонд боротьби з корупцією опублікував розслідування про "палац Путіна"

Кремль оголосив "Фонд боротьби з корупцією" "іноземним агентом", прокуратура Москви подала позов про визнання ФБК, штабів Навального і пов'язаного з ними "Фонду захисту прав громадян" "екстремістськими організаціями", Московський міськсуд ухвалив їх ліквідувати. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb