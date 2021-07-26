В РФ заблокували 48 сайтів, пов'язаних з Навальним

Про це розповідає російська служба "Радіо Свобода" та пресслужба політика.



Військовий суд в Хабаровську відправив на примусове лікування іркутського блогера і колишнього волонтера штабу Олексія Навального Дмитра Надєїна.



Суд прийняв рішення в рамках кримінальної справи про виправдання тероризму через висловлювання Надєїна про вибух в УФСБ Архангельська в жовтні 2018 року.



За словами матері Надєїна, його таємно етапували з Іркутська в Хабаровськ між 9 і 17 червня. Рідні не змогли отримати пояснень, чому справу стосовно активіста буде розглядатися в іншому регіоні.



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Тим часом команда Навального заявила, що Роскомнагляд заблокував сайт опозиціонера Олексія Навального та його соратників - Любові Соболь та Леоніда Волкова.

У пресслужбі Навального опублікували скріншот, де сказано, що сайт заблокували, оскільки "даний ресурс містить інформацію, поширення якої в РФ заборонено".

Остання публікація на сайті - анонс матеріалу про майно ймовірної сімʼї спікера Держдуми Вʼячеслава Володіна.



Блокується сам домен, а також піддомени регіональних штабів Навального і сайт free.navalny.com



Окрім цього, заблокували сайти юристки "Фонду по боротьбі з корупцією" Любові Соболь та керівника передвиборчого штабу Навального Леоніда Волкова. Загалом, у пресслужбі команди Навального заявили про блокування 8 сайтів соратників, включно із сайтами navalny.com та free.navalny.com, а також 39 сайтів регіональних штабів політсили