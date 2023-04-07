Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Для деяких військових 8–9 квітня будуть вихідними, а інші, де сконцентровані росіяни, продовжують працювати без відпочинку: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".

Загалом, навчання на білоруських полігонах з 10 квітня продовжено на полігоні:

"Борисівський" 227 загальновійськовий у Борисівському районі - до 15 квітня

"Гозький" підрозділів 6-ї механізованої бригади у Гродненському районі - до 17 квітня

"Брестський" 38-ї окремої десантно-штурмової бригади у Брестському районі - до 15 квітня

"Осиповичський" 51-ї артилерійської бригади в Осиповичському районі - до 16 квітня

"Німан" 212-й авіаційний у Новогрудському районі - до 14 квітня

"Обуз-Ліснівський" 230 загальновійськовий у Барановичському районі - до 17 квітня

"Доманова" 174 навчальний військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони в Івацевичському районі - до 16 квітня

"Лепельський" 19-ї окремої механізованої бригади у Лепельському районі - до 16 квітня

"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 50 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - коментує відомство.