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Навчання російської та білоруської армій тривають 50 тижнів і продовжені ще на 10 днів, - Гаюн

7 квітня, 2023 п'ятниця
09:51
війна з Росією Білорусь-Росія навчання

На білоруських полігонах уже 50 тижнів тривають навчання збройних сил Росії та Білорусі, нині заняття продовжили щонайменше до 17 квітня

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Для деяких військових 8–9 квітня будуть вихідними, а інші, де сконцентровані росіяни, продовжують працювати без відпочинку: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".

Загалом, навчання на білоруських полігонах з 10 квітня продовжено на полігоні:

  • "Борисівський" 227 загальновійськовий у Борисівському районі - до 15 квітня
  • "Гозький" підрозділів 6-ї механізованої бригади у Гродненському районі - до 17 квітня
  • "Брестський" 38-ї окремої десантно-штурмової бригади у Брестському районі - до 15 квітня
  • "Осиповичський" 51-ї артилерійської бригади в Осиповичському районі - до 16 квітня
  • "Німан" 212-й авіаційний у Новогрудському районі - до 14 квітня
  • "Обуз-Ліснівський" 230 загальновійськовий у Барановичському районі - до 17 квітня
  • "Доманова" 174 навчальний військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони в Івацевичському районі - до 16 квітня
  • "Лепельський" 19-ї окремої механізованої бригади у Лепельському районі - до 16 квітня

"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 50 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - коментує відомство.

  • Раніше повідомлялося, що у Білорусі з 4 по 6 квітня проходитимуть нові спільні тренування повітряних сил і військ ППО.
  • У Держприкордонслужбі України заявили, що в Білорусі нині перебувають трохи більше ніж чотири тисячі російських військових. Вони тренуються на полігонах. 
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