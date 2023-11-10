Навчання у Великій Британії завершили 30 тис. українських військових, – Сунак

Про це у своїй колонці для одного з українських видань написав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Цього тижня чергова група українських військових завершила навчання у Великій Британії, сіла на транспорт та вирушила додому. Багато з них потраплять на лінію фронту на сході та півдні. Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності", - висловився він.

"Наразі 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання у Британії: артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики тощо, не рахуючи 22 тисячі українських військових, яких ми готували ще перед вторгненням у 2022 році", - додав очільник британського уряду.

Він запевнив, що британський народ буде з українцями до перемоги.

Також Сунак зазначив, що Лондон працює з партнерами над підсиленням обороноздатності України.

"Я пишаюся тим, що Велика Британія стала першою країною G7, яка надіслала Україні танки, першою передала зброю великої дальності та першою зробила крок вперед, щоб навчати ваших пілотів. Але, звісно, це колективні зусилля", - написав політик.