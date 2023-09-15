Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Навчитися не ображатися
OPINION

Навчитися не ображатися

Вадим Денисенко
15 вересня, 2023 п'ятниця
08:07
Погляд Вадим Денисенко

Останніми днями мені часто ставлять схожі питання

  • Ілон Маск відключив старлінки й ми не змогли атакувати Севастополь, а ще Твіттер знову дозволив працювати російським чиновникам. Може нам послати Маска?
  • В підсумковому комюніке великої двадцятки агресія Росії названа "війною в Україні". Чому ми так мʼяко обходимося з Китаєм та Індією?
  • Генсек ООН готує послаблення для росіян в рамках зернової угоди. Може нам варто послати у чорту ООН?

Образитися — це найпростіше, що можна зробити. Але образа — це шлях в нікуди. Або ще точніше — це шлях до поразки. Образитися можна лише тоді, коли ти знаєш, що поза ображеного дозволить тобі різко підняти ставки та виграти. В іншому випадку, образа дасть лише козирі ворогу і спростить життя союзникам (ви образилися, значить ми вам не потрібні). Треба шукати інші варіанти виходу з ситуації, як би це складно не було.

Читайте також: Ердоган руками Путіна руйнує систему санкцій

Чорно-білий світ хороший в ретрофільмах, а життя має сотні відтінків білого та чорного (про кількість відтінків сірого навіть тяжко уявити). В моїй попередній книзі "Політики не брешуть", видавництво Наш Формат є окрема глава "Політики не ображаються". І там є приклад, який пояснює це правило.

І цей приклад Нельсон Мандела, який після двох десятиліть в тюрмі прийняв рішення не ображатися на білих задля того, щоб його країна розвивалася. І через два десятиліття після його смерті можемо бачити наскільки він виявився розумнішим і проникливішим за свого сусіда — диктатора Зімбабве Роберта Мугабе.

Все це я веду до того, що нема простих відповідей на складні питання. А ми, особливо наша бульбашка в ФБ, кожен день веде с*ачі навколо пошуку найпримітивніших відповідей на складні питання. І відповідь на це — нові с*ачі. На жаль.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
ООН
Туреччина
експорт зерна
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
Ілон Маск
Антоніу Гутерріш
Читайте також:
повітряна тривога
14 вересня, 2023 четвер
Росія запустила орієнтовно 6 груп "шахедів": ситуація у ніч на 14 вересня
Кім Чен Ин та Путін
14 вересня, 2023 четвер
В ISW пояснили чого боїться Путін після зустрічі з очільником КНДР
Крим. Євпаторія
14 вересня, 2023 четвер
Сили оборони провели спецоперацію біля Євпаторії та уразили російську ППО
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.57
    Купівля 37.57
    Продаж 38.36
  • EUR
    Купівля 40.37
    Продаж 41.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 вересня
09:10
Оновлено
ЗСУ війна фронт
ЗСУ звільнили Андріївку та ліквідували 470 окупантів і 13 танків, - Генштаб
09:02
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: сили ППО знищили усі 17 безпілотників
08:49
Нестор Шуфрич
СБУ затримала нардепа Шуфрича за підозрою у держзраді, - Бутусов
08:40
Юрій Максимов
"Дніпро-1" призначив нового головного тренера
08:31
Південна Корея
Південна Корея може запровадити санкції проти Росії після зустрічі Путіна та Кім Чен Ина
07:58
Shahed-136
Велика Британія, Франція та Німеччина відмовилися знімати санкції проти Ірану через "шахеди" для РФ
07:42
Оновлено
обстріл, ППО
Росія запустила ударні БПЛА: на Вінниччині та Хмельниччині пролунали вибухи
07:23
Оновлено
МЗС РФ
Росія висилає двох американських дипломатів через підозри у шпигунстві, у держдепі США відреагували
07:05
Ціни на рис, Шри-Ланка
Експерти попередили про загрозу продовольчої кризи в Азії через зростання цін на рис
06:37
Путін та Кім Чен Ин
Пентагон: КНДР стане співучасником вбивств українців, якщо постачатиме боєприпаси Росії
06:21
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Є багато оптимізму": Усик та Ф'юрі відновили переговори про бій за титул абсолютного чемпіона
05:38
ЗРК С-400 РФ
Удар по Євпаторії свідчить про системні проблеми російської ППО в тимчасово окупованому Криму, - ISW
05:35
Анонс
"Верес" - "Чорноморець", УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру чемпіонату України з футболу
05:01
Мелітополь
"Неспокійний світанок": мер Федоров повідомив про вибух у Мелітополі
03:38
Олександр Петраков
УЄФА відкрив справу проти екстренера збірної України Петракова
02:59
Ілля Кива
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 вересня
02:25
Андрій Фірман
Контракт з "Ювентусом" підписав 18-річний футболіст з України
01:10
Денис Берінчик
У 2014 році не зміг приєднатися до нашої армії, але було велике бажання допомогти, - боксер Берінчик
00:55
Ігор Коломойський
Коломойському повідомили третю підозру, – радник голови ОП
00:44
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
Кубок України: визначився розклад матчів 1/8 фіналу
00:34
Оновлено
світ, Лівія, повінь
Масштабна повінь у Лівії: кількість загиблих перевищила 11 тисяч
00:09
Маттео Дзуппі
Посланець Папи зустрівся з представником МЗС Китаю й обговорив війну в Україні
00:08
Гантер Байден
Сину Байдена висунули нове звинувачення: йому загрожує ув'язнення на 25 років
2023, четвер
14 вересня
23:52
Румунія, безпілотник, війна з РФ
Румунія вчетверо збільшила обмежувальну зону польотів біля кордону з Україною
23:19
Рустем Умеров та Ллойд Остін
Перший "Рамштайн" з Умєровим: Пентагон повідомив про особисту участь Остіна та Міллі
23:08
Анджей Дуда
"Ми повинні захищати свій ринок": Дуда анонсував зустріч із Зеленським і розмову щодо зерна
22:58
евакуація
На Херсонщині проведуть обов'язкову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів
22:30
На фото: Володимир Зеленський
Військовий омбудсмен та "ключові рішення": Зеленський провів нараду з міністром оборони Умєровим
22:17
трейлер історичної драми SHTTL / ШТТЛ режисера Еді Уолтера
Вийшов трейлер історичної драми "ШТТЛ" – кандидата відбору на "Оскар"
22:00
Єнс Столтенберг
Стефанішина запропонувала Столтенбергу провести засідання Ради Україна - НАТО щодо енергетичної безпеки
21:53
ЗСУ, міномет, міна
Триває наступ Сил оборони на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, є успіхи в районах Кліщіївки й Андріївки, – Генштаб
21:36
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
Зеленський зустрінеться з Байденом в ході візиту на Генасамблею ООН, - NBC News
21:12
Зерно
Київ розраховує, що з 15 вересня країни ЄС скасують обмеження на експорт української агропродукції, – МЗС
21:10
Ексклюзив
Справа про хабар ексголові Верховного Суду Кнзєву: НАБУ вилучило ще майже $500 тисяч
Політична експертка назвала причину посилення антикорупційної діяльності в Україні
21:00
Пенні Пріцкер
Мільярдерка з українським корінням: призначили спецпредставницю США з економічного відновлення України
20:50
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Продовження Кримської саги гарантовано: ворожі об'єкти знищуватимуться саме українськими ракетами. Колонка Сергія Згурця
20:26
Оновлено
Морські дрони SeaBaby
Сили оборони завдали удару по двох кораблях ВМС РФ: судна отримали ушкодження
20:15
Андрій Василенко
МОН звільнило посадовця, який насміхався над незалежністю України
20:05
OPINION
Антін Мухарський
Вилюднення або смерть
19:46
Сергій Буковський
Премію Стуса отримав Сергій Буковський. Що відомо про лауреата
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV