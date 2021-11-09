Навіть із повною вакцинацією: Бельгія обмежила в'їзд українцям - пускатимуть лише за "поважних" причин

Про це свідчать дані сайті МЗС України.

"Громадянам України, які подорожують з України, дозволено в’їзд до Королівства Бельгія у разі якщо мета поїздки є "поважною", - зазначається на сайті.

До "поважних" причин зараховують такі умови:

особа є громадянином Бельгії;

особа має посвідку на проживання у цій країні;

особа, яка є подружжям або партнером громадянина/ки Бельгії, або особи, для яких Бельгія є основним місцем проживання;

діти особи, яка є громадянином Бельгії, або особи, для якої Бельгія є основним місцем проживання;

особа, яка подорожує транзитом територією Бельгії;

особа, що виконує гуманітарну місію;

Дипломати, співробітники міжнародних організацій та інші особи, запрошені міжнародними організаціями;

особа, чия фізична присутність є необхідною для гарантування національної безпеки Бельгії;

особи, які забезпечують транспортні перевезення.

Щоб потрапити у Бельгію потрібно також заповнити спеціальну форму PLF.

Крім того, обов’язковими є COVID-сертифікати.