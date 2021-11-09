Навіть із повною вакцинацією: Бельгія обмежила в'їзд українцям - пускатимуть лише за "поважних" причин
Бельгія пускатиме українських громадян лише за "поважних" причин, туристичні поїздки недоступні навіть із повною вакцинацією
Про це свідчать дані сайті МЗС України.
"Громадянам України, які подорожують з України, дозволено в’їзд до Королівства Бельгія у разі якщо мета поїздки є "поважною", - зазначається на сайті.
До "поважних" причин зараховують такі умови:
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особа є громадянином Бельгії;
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особа має посвідку на проживання у цій країні;
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особа, яка є подружжям або партнером громадянина/ки Бельгії, або особи, для яких Бельгія є основним місцем проживання;
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діти особи, яка є громадянином Бельгії, або особи, для якої Бельгія є основним місцем проживання;
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особа, яка подорожує транзитом територією Бельгії;
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особа, що виконує гуманітарну місію;
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Дипломати, співробітники міжнародних організацій та інші особи, запрошені міжнародними організаціями;
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особа, чия фізична присутність є необхідною для гарантування національної безпеки Бельгії;
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особи, які забезпечують транспортні перевезення.
Щоб потрапити у Бельгію потрібно також заповнити спеціальну форму PLF.
Крім того, обов’язковими є COVID-сертифікати.
- Нагадаємо, у липні 2021 року Бельгія зняла обмеження для громадян України на відвідування країни, які було запроваджено через пандемію.
- Сьогодні, 9 листопада, ЄС офіційно виключив Україну із "зеленого списку" для подорожей. Країни, які не увійшли в "зелений" перелік, підпадають під обмеження на мандрівки з туристичною метою. Кожна європейська країна самостійно вирішує, чи надавати дозвіл на в'їзд.
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