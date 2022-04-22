Навіть під час богослужінь: поліція закликала українців дотримуватися комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на Великдень

Про це написала пресслужба МВС України у facebook.



У неділю, 24 квітня, в Україні християни східного обряду відзначатимуть Воскресіння Христового. За даними пресслужби, Нацполіція посилено здійснюватиме забезпечення правопорядку поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. У поліції вчергове нагадують, що в умовах воєнного стану діють певні обмеження.



"Зокрема розклад богослужінь складений з урахуванням комендантської години. Крім того, вірян просять врахувати додатковий час, необхідний на дорогу. Також правоохоронці закликають громадян та священнослужителів поводитися відповідально під час проведення релігійних обрядів, дотримуватися обмежень, зумовлених воєнним станом, та не ігнорувати сигнали "Повітряна тривога!" навіть під час богослужінь", - йдеться у повідомленні.

Раніше Мінкульт закликав українців на Великдень долучатися до церковних служб в онлайн-режимі замість того, щоб іти до храмів.